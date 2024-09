A Orbetello un evento di musica e pace con Noa

Orbetello si prepara a diventare il cuore pulsante della musica nel prossimo fine settimana, grazie a un evento imperdibile organizzato dall’Alexander Platz di Roma. La città ospiterà una serie di concerti che offriranno al pubblico una vasta gamma di esperienze musicali, spaziando dalla musica internazionale ai talenti locali. Questo evento non solo celebra la musica, ma porta anche con sé un forte messaggio di pace e unità.

Il concerto di Noa. Venerdì 6 settembre

Il weekend musicale di Orbetello si aprirà venerdì 6 settembre con un concerto straordinario dell’artista israeliana Noa, presso la Polveriera Guzman alle ore 21:00. Noa è conosciuta a livello mondiale non solo per la sua voce unica e la capacità di fondere diverse culture musicali, ma anche per il suo impegno nel promuovere il dialogo e la pace in Medio Oriente. La sua performance ad Orbetello rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di sperimentare la potenza della musica come strumento di cambiamento sociale.

Unplagged Afternoon e Fulvio Tomaino Band. Sabato 7 settembre

Sabato 7 settembre, Orbetello darà spazio ai giovani talenti dell’Accademia La Voce di Grosseto. A partire dalle ore 19:00, i giovani artisti si esibiranno in due postazioni lungo il centro della città: Piazza del Plebiscito e Piazza Eroe dei Due Mondi. Queste esibizioni rappresentano un’occasione per scoprire le future stelle della musica locale, in un contesto intimo e suggestivo.

La serata culminerà alle ore 21:00 presso la Polveriera Guzman con l’esibizione di Fulvio Tomaino e la sua Soul Band. Tomaino, con una carriera di oltre 35 anni e più di 2300 concerti alle spalle, sarà accompagnato dal celebre trombettista Flavio Boltro, uno dei più rinomati jazzisti europei. Il concerto promette di essere un viaggio emozionante attraverso i grandi classici del Soul e dell’R’n’B.

Big Mama Blues Jam. Domenica 8 settembre

La manifestazione si concluderà domenica 8 settembre con un evento imperdibile per gli amanti del Blues: la Big Mama Blues Jam. Alle ore 21:00, presso Piazza Eroe dei Due Mondi, alcuni dei più talentuosi musicisti della scena romana si riuniranno per una jam session che celebrerà i grandi classici della musica R’n’B. Questo evento, con ingresso libero, offrirà al pubblico un finale intenso e coinvolgente, perfetto per chiudere un fine settimana all’insegna della musica e della condivisione.

Il weekend musicale a Orbetello rappresenta un'occasione unica per vivere la musica in tutte le sue forme, in un contesto che unisce arte, cultura e un forte messaggio di pace. Non perdete l'opportunità di partecipare a questi eventi straordinari, che trasformeranno Orbetello nel centro della musica e della cultura per un intero fine settimana.