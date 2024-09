Porridge Radio con il nuovo “Clouds in the Sky They Will Always Be There for Me”

Il 18 ottobre 2024 sarà una data importante per gli amanti del post-punk britannico: i Porridge Radio pubblicheranno il loro nuovo album, Clouds in the Sky They Will Always Be There for Me, per l’etichetta Secretly Canadian. Questo sarà il quarto album della band, il terzo con questa etichetta, e promette di continuare a sorprendere i fan con il suo stile unico e inconfondibile.

Il nuovo singolo: “Sick of the Blues”

In attesa del nuovo album, i Porridge Radio hanno rilasciato il primo singolo, Sick of the Blues, accompagnato da un video ufficiale. Il brano è un esempio perfetto dell’abilità della band di combinare testi poetici e arrangiamenti che, pur iniziando con una calma apparente, esplodono in un crescendo di tensione emotiva e sonorità potenti. Puoi guardare il video ufficiale del singolo su YouTube.

Dana Margolin e l’evoluzione della band

Guidata dalla carismatica Dana Margolin, una delle voci più interessanti della nuova scena musicale, i Porridge Radio si sono affermati come una delle band più amate del panorama post-punk britannico. Margolin, con il suo talento sia come poetessa che come musicista, riesce a creare un universo sonoro in cui la tranquillità apparente dei brani si intreccia con un sottotesto di inquietudine e forza emotiva.

Il nuovo album del 2024

Clouds in the Sky They Will Always Be There for Me arriva a due anni di distanza dal precedente album Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky, e a quattro dall’acclamato Every Bad, che nel 2021 è stato candidato al prestigioso Mercury Prize. Questo nuovo lavoro promette di consolidare ulteriormente il successo della band, continuando a esplorare nuove sfumature del loro stile inconfondibile. (La redazione)