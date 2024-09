David Byrne condivide una playlist di canzoni italiane

David Byrne ha creato una playlist che include diversi artisti italiani, coprendo generi e stili musicali musicali. Nella sua selezione, troviamo artisti contemporanei e del passato, tradizionali e non. Molti di questi musicisti sono conosciuti in Italia, ma molto probabilmente sconosciuti negli Stati Uniti. Byrne evidenzia come il sound unico di questi artisti li renda particolarmente rappresentativi della cultura musicale italiana.

Ecco cosa ha scritto Byrne

Ti ricordi quando la pandemia ci ha tenuti tutti in casa e la gente in Italia ha aperto le finestre e cantato insieme? Ecco un’ampia selezione di cantanti italiani, alcuni recenti, altri no, alcuni tradizionali e alcuni piuttosto radicali. Molti di questi artisti sono, o erano, piuttosto popolari in Italia, anche se sono rimasti più o meno sconosciuti qui negli Stati Uniti. Questa è una playlist personale, riflette i miei gusti. Ci sono gruppi rock, cantanti lirici, DJ, rapper e artisti EDM… e alcuni artisti pop che hanno vinto premi al festival di Sanremo e sono stati in cima alle classifiche italiane per anni. Mi sono concentrato su artisti che non suonano come nessun altro e che forse potevano venire solo dall’Italia. David Byrne

Diversità musicale

La playlist di Byrne non si limita a un solo genere, ma abbraccia una grande varietà di stili: dal folk al pop, dal rap al cantautorato, dal rock alla musica leggera italiana. Questa diversità rispecchia l’ampio spettro della musica italiana, dimostrando come il paese abbia prodotto artisti di calibro internazionale in praticamente ogni genere musicale.

La playlist

Titolo canzone Artista Mi Fido Di Te Jovanotti Mare di Napoli Pietra Montecorvino La ricostruzione del Mocambo Paolo Conte Pizzica De Sira Canzoniere Grecanico Salentino Come vanno le cose Chiara Civello Lu povero ‘Ntonuccio (Lamento funebre) L’Arpeggiata, Christina Pluhar, Lucilla Galeazzi & Marco Beasley Bandiera bianca Fabio Cinti La Nova Gelosia Fabrizio De André L’ombelico del mondo (Remastered 2012) Jovanotti Tamburrieddhu mia Canzoniere Grecanico Salentino Espinita (feat. Macaco el Mono Loco) Banda Ionica Andrea Fabrizio De André Pizzicarella mia (Pizzica tarantata) L’Arpeggiata, Christina Pluhar, Lucilla Galeazzi & Marco Beasley Niente dei ricci Petrina Il Pendio Dell’abbandono Carmen Consoli Princesa Fabrizio De André Sud America Paolo Conte Wake Up Marco Parente Chie So Marisa Sannia La Cura Franco Battiato Creuza de Ma Fabrizio De André Blue Tangos Paolo Conte Lazzarella (2018 Remaster) Domenico Modugno Madre Terra Carmen Consoli Sidun Fabrizio De André Cuore in tasca Chiara Civello Cando (Quando) Marisa Sannia Quannu Te Visciu Canzoniere Grecanico Salentino Le Nuvole Fabrizio De André Come l’aria (feat. Mauro Ermanno Giovanardi) Banda Ionica David Byrne

Il sound italiano, unico e inconfondibile

Una delle caratteristiche che Byrne sottolinea nella sua playlist è l’unicità del sound degli artisti italiani selezionati. Questi musicisti, secondo Byrne, hanno un suono che li distingue nettamente da altri artisti internazionali, e che potrebbe provenire solo dall’Italia. Questa particolarità li rende non solo rappresentativi della loro nazione, ma anche degni di attenzione su scala globale.

Un viaggio musicale nell’Italia di David Byrne

La playlist di David Byrne non è solo una collezione di brani, ma un viaggio attraverso la ricchezza e la diversità della musica italiana. Riflette i gusti personali di Byrne e il suo apprezzamento per un sound che è tanto variegato quanto radicato nella cultura italiana. Per coloro che desiderano esplorare nuovi orizzonti musicali, questa playlist offre un’opportunità unica di scoprire artisti che, pur essendo poco conosciuti al di fuori dell’Italia, rappresentano il meglio della creatività musicale del paese. (La redazione)