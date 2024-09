Da “Dogrel” a “Romance”: il successo dei Fontaines D.C. – Il tour italiano del 2025

I Fontaines D.C. sono una band post-punk irlandese formatasi a Dublino nel 2014. Il gruppo, composto da Carlos O’Connell, Conor Curley, Conor Deegan, Grian Chatten e Tom Coll, ha conquistato la scena musicale internazionale grazie alla loro combinazione di testi poetici e sonorità potenti. La band ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi, tra cui una nomination ai Grammy e la vittoria di un BRIT Award. La loro musica si distingue per l’influenza della poesia, elemento centrale nel loro processo creativo.

Le origini e i primi successi con “Dogrel”

Il debutto dei Fontaines D.C. nel panorama musicale avviene con l’album Dogrel nel 2019, un lavoro che ha riscosso ampi consensi dalla critica. L’album, nominato “Album dell’anno” da Rough Trade Records e BBC Radio 6 Music, ha ricevuto anche una candidatura al Premio Mercury. “Dogrel” è stato celebrato per la sua rappresentazione autentica della vita a Dublino, con la rivista NME che lo ha definito “la prossima grande speranza del punk”. Questo album ha posto i Fontaines D.C. sotto i riflettori, rendendoli una delle band più promettenti della scena post-punk contemporanea.

“A Hero’s Death” e l’ascesa internazionale

Il secondo album dei Fontaines D.C., “A Hero’s Death”, uscito nel 2020, ha consolidato ulteriormente il loro successo. Candidato al Grammy Award nella categoria “Miglior album rock”, il disco esplora temi di identità e cambiamento, con brani intensi come “I Don’t Belong” e “Televised Mind”. La band ha continuato a guadagnare popolarità a livello internazionale, esibendosi in importanti programmi televisivi come The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e partecipando a numerosi festival musicali di rilievo, tra cui il South by Southwest.

“Skinty Fia”: un altro capitolo di successi

Nel 2022, i Fontaines D.C. hanno pubblicato il loro terzo album, Skinty Fia, un disco che ha segnato un ulteriore passo avanti nella loro evoluzione musicale. Il singolo “I Love You”, considerato da Grian Chatten la prima canzone apertamente politica della band, ha raggiunto il primo posto nelle classifiche britanniche e irlandesi. L’album ha portato i Fontaines D.C. a esibirsi in alcuni dei più grandi festival europei, tra cui Primavera Sound, Rock Werchter e Glastonbury, consolidando la loro posizione come una delle band post-punk più influenti degli ultimi anni.

“Romance”, il quarto, acclamato album

Il 23 agosto 2024, i Fontaines D.C. hanno pubblicato il loro quarto album, Romance, prodotto da James Ford, noto per il suo lavoro con Blur e Arctic Monkeys. L’album, composto da 11 tracce, ha già incantato fan e critica grazie alla sua potenza e coinvolgimento emotivo. Il primo singolo, “Starburster”, ha anticipato l’uscita del disco, promettendo un’evoluzione nelle sonorità della band, mantenendo però l’inconfondibile energia che li caratterizza.

Il tour in Italia nel 2025

Nel 2025, i Fontaines D.C. porteranno il loro nuovo album “Romance” in tour, con tre attesissimi concerti in Italia: il 17 giugno a Bologna, il 18 giugno a Milano e il 19 giugno a Sesto San Giovanni. Questo tour rappresenta un’occasione imperdibile per i fan italiani di assistere alla performance di una delle band più emozionanti del panorama musicale contemporaneo.

Un futuro radioso per i Fontaines D.C.

I Fontaines D.C. continuano a sorprendere e a conquistare il pubblico con la loro musica intensa e lirica. Con l’uscita di “Romance” e i prossimi concerti, la band irlandese si conferma come una delle realtà più influenti e innovative del post-punk moderno. La loro capacità di evolversi mantenendo una forte identità artistica li rende un punto di riferimento nella scena musicale internazionale. (La redazione)