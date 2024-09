La storia contemporanea, dal 1815 alla globalizzazione, raccontata da Francesco Barbagallo

Nel suo volume Storia contemporanea. Dal dal 1815 a oggi, Francesco Barbagallo ci guida in un percorso che copre due secoli fondamentali per la comprensione del presente. L’autore delinea come la fine dell’ancien regime abbia segnato il punto di partenza di una serie di trasformazioni che hanno ridefinito l’identità del mondo contemporaneo, portandoci all’odierno contesto globale. Un periodo caratterizzato da profondi cambiamenti politici, sociali ed economici che, partendo dall’Europa, hanno avuto riverberi su scala internazionale. Il libro, pensato come testo base per l’insegnamento della storia contemporanea nelle università, si rivolge a un pubblico ampio, offrendo una narrazione chiara e sintetica degli eventi più significativi.

Il quadro mondiale e l’interazione tra processi internazionali e realtà locali

Barbagallo costruisce il suo racconto adottando una prospettiva globale, in cui i processi internazionali si intrecciano con le dinamiche nazionali e locali. Sebbene il volume privilegi le vicende europee e italiane, non manca di porre l’accento sul ruolo sempre più determinante di attori extraeuropei nel corso del Novecento e oltre. Questo approccio offre al lettore una visione completa delle interazioni che hanno plasmato le diverse realtà nazionali, mostrandoci come gli eventi locali siano spesso la conseguenza di più ampie trasformazioni internazionali.

Dalla crisi del 2008 alla globalizzazione: un nuovo panorama economico

La terza edizione del testo si arricchisce di una riflessione sulle conseguenze della crisi economica mondiale del 2008. Questo evento ha sconvolto gli equilibri finanziari globali, portando al predominio dei mercati finanziari su scala mondiale. Barbagallo evidenzia come la crisi abbia accelerato processi di globalizzazione economica che hanno reso sempre più interdipendenti le economie nazionali, con conseguenze a volte drammatiche per le realtà locali. La crescente influenza delle istituzioni finanziarie e l’indebolimento delle economie nazionali hanno portato, inoltre, a una riduzione della sovranità economica e politica degli Stati, alimentando tensioni sociali e politiche.

la crisi dell’Unione europea e le migrazioni di massa

Un altro tema centrale trattato nel volume è quello della crisi dell’Unione europea. Barbagallo descrive come, negli ultimi anni, l’UE abbia affrontato sfide sempre più difficili, tra cui la crisi economica, le spinte nazionalistiche e la gestione delle migrazioni. Queste ultime rappresentano un fenomeno di grande rilevanza, legato non solo a conflitti e crisi economiche nei paesi di origine, ma anche a profonde trasformazioni demografiche e politiche. La gestione delle migrazioni è diventata una questione centrale per le politiche europee, sollevando dibattiti su integrazione, sicurezza e diritti umani.

Nuove tensioni globali: conflitti e terrorismo

La terza edizione del testo di Barbagallo si sofferma anche sulle nuove tensioni globali che caratterizzano l’inizio del XXI secolo. Dalla diffusione dei terrorismi su scala globale ai conflitti nel Medio Oriente e in Africa, l’autore analizza come questi fenomeni abbiano trasformato il quadro internazionale, contribuendo alla creazione di un clima di instabilità e incertezza. Il terrorismo, in particolare, è descritto come un elemento destabilizzante che ha amplificato le paure collettive e influenzato le politiche di sicurezza dei governi di tutto il mondo.

La situazione italiana: difficoltà e sfide future

Infine, Storia contemporanea affronta le difficoltà attuali dell’Italia, inserendole nel più ampio contesto globale. Barbagallo descrive un paese alle prese con una crisi politica ed economica che si inserisce in un quadro di riduzione della democrazia e di crescente disaffezione verso le istituzioni. Le difficoltà strutturali dell’economia italiana, unite a una frammentazione politica e sociale, pongono sfide significative per il futuro del paese.

Un mondo in continua evoluzione

Il lavoro di Francesco Barbagallo ci offre una sintesi efficace e lucida dei principali eventi che hanno attraversato l’età contemporanea. Dalla fine dell’ancien regime fino alle recenti tensioni globali, il volume riesce a delineare un quadro chiaro delle trasformazioni che hanno ridisegnato il mondo in cui viviamo oggi. Un’opera fondamentale per chiunque voglia comprendere le radici profonde del presente e riflettere sulle sfide che ci attendono. (La redazione)