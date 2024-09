The Greatest Love, il nuovo album del trio indie pop London Grammar

The Greatest Love è il nuovo album del trio indie pop britannico London Grammar, lavoro che si pone come punto di svolta della carriera della band, composta da Hannah Reid, Dan Rothman e Dot Major.

Un decennio di successi per i London Grammar

I London Grammar hanno conquistato il pubblico globale con milioni di stream e vendite di album. Dal loro album di debutto, “If You Wait”, certificato doppio disco di platino, la band ha costruito una carriera di grande successo, vendendo oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo. Con due album alla #1 in classifica, un Ivor Novello Award e numerose nomination ai BRIT Awards, i London Grammar hanno consolidato il loro status nell’industria musicale senza mai compromettere la propria identità.

Le tracce di “The Greatest Love”

Il nuovo album include brani già noti come “House”, “Kind Of Man”, “Into Gold”, “Fakest Bitch”, e il nuovo singolo “You And I”. “The Greatest Love” arriva 11 anni dopo il debutto di “If You Wait” e rappresenta un’evoluzione del sound della band, che continua a riempire arene senza mai inseguire la celebrità.

Un tour nelle arene per celebrare un traguardo importante

Questo autunno, i London Grammar intraprenderanno un tour nelle arene del Regno Unito, segnando l’apice di una carriera che si estende per oltre un decennio. Dopo il successo del loro precedente album, “Californian Soil”, che ha raggiunto la vetta delle classifiche nel 2021 e ha portato alla band un’altra nomination ai BRIT Awards, il trio è pronto a consolidare ulteriormente il proprio posto nel panorama musicale mondiale.

Oltre un decennio di musica e libertà creativa

Dopo essersi formati all’Università, il trio ha rapidamente raggiunto il successo con “If You Wait”. Con più di 1 miliardo di stream e spettacoli sold-out in tutto il mondo, i London Grammar hanno dimostrato di saper bilanciare successo commerciale e libertà artistica. Negli ultimi anni, hanno calcato i palchi dei festival più prestigiosi, come il Latitude Festival e il Glastonbury Festival, e hanno suonato di fronte a 700.000 fan durante il tour negli stadi dei Coldplay. In conclusione, The Greatest Love rappresenta un nuovo capitolo entusiasmante per i London Grammar, celebrando la loro continua evoluzione musicale e la loro inconfondibile capacità di emozionare il pubblico. (La redazione)