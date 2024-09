Referendum sulla cittadinanza: una mobilitazione che cresce a ritmo record

Quasi 300mila firme raccolte in poche settimane. È questo il bilancio parziale della campagna per il referendum sulla cittadinanza, avviata lo scorso 4 settembre. Un movimento che sta suscitando una forte risposta popolare, trainato dalla partecipazione di numerose personalità del mondo della cultura, dello sport, dello spettacolo e dell’accademia. “La raccolta viaggia a una velocità impressionante grazie anche alla mobilitazione di tante personalità della cultura, dello sport, dello spettacolo, dell’accademia, del giornalismo – afferma Riccardo Magi, segretario di +Europa – Ora serve uno sprint finale: manca una settimana da dedicare al raggiungimento delle 500mila firme per andare al referendum il prossimo anno in primavera”.

La battaglia per una nuova legge sulla cittadinanza

Il referendum mira a modificare le regole sulla cittadinanza italiana, con l’obiettivo principale di ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza legale richiesti ai cittadini extra-UE per poter richiedere la cittadinanza. Questo cambiamento è sostenuto da una vasta porzione della società civile, che considera l’attuale normativa troppo restrittiva. Magi sottolinea come “gli italiani sono molto più avanti dei vari Meloni, Salvini, Vannacci e Tajani“.

La piattaforma in tilt

Il grande successo della raccolta firme ha però incontrato un ostacolo tecnologico. Il sito ufficiale della campagna, referendumcittadinanza.it, è andato in tilt poche ore dopo l’inizio delle sottoscrizioni, per l’elevato numero di firmatari. Il comitato promotore ha immediatamente segnalato il problema agli uffici competenti, ma la piattaforma è rimasta offline per diverse ore, suscitando critiche sulla gestione di un’iniziativa così importante.

Un ampio sostegno: cultura, sport e spettacolo in prima linea

Tra i volti noti che hanno deciso di aderire e dare visibilità alla causa spiccano il fumettista Zerocalcare, che ha lanciato un video-appello in cui invita a “riportare giustizia” per coloro che vivono stabilmente in Italia, e il cantante Ghali, che ha condiviso sui social un post per promuovere il referendum, incoraggiando i suoi fan a partecipare. Ma non sono gli unici: nomi come Roberto Saviano, Alessandro Barbero, Elly Schlein, Mimmo Lucano, Matteo Garrone, Patrick Zaki e molti altri hanno dato il loro sostegno pubblico all’iniziativa, sottolineando la necessità di una riforma della cittadinanza più inclusiva.

Il tempo stringe: obiettivo 500mila firme entro fine settembre

Il termine ultimo per raggiungere le 500mila firme necessarie è fissato al 30 settembre 2024. La raccolta prosegue a ritmo serrato, anche grazie al supporto di sindaci di grandi città come Roberto Gualtieri (Roma), Matteo Lepore (Bologna), Stefano Lo Russo (Torino) e Gaetano Manfredi (Napoli). Oltre alla firma digitale tramite SPID, è possibile aderire al referendum presso i banchetti organizzati dai promotori o nelle loro sedi, con un documento d’identità.

Verso la primavera del 2025

Se l’obiettivo delle 500mila firme verrà raggiunto, il referendum potrebbe tenersi già nella primavera del 2025, portando al centro del dibattito politico italiano la questione dei diritti di cittadinanza per chi è nato, cresciuto e vive stabilmente nel Paese. Un tema che, come dimostra la rapida crescita delle adesioni, sembra sempre più urgente e sentito dalla società italiana. (La redazione)

