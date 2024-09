MT Jones e Steve Levine insieme nel singolo Forever & A Day

La scena musicale di Liverpool non si limita solo ai Beatles, ci sono tante fervide nicchie, e quando due artisti con una visione simile si incontrano, la collaborazione è organica e naturale, come tra il produttore Steve Levine e il cantante MT Jones, che insieme hanno pubblicato il singolo Forever & A Day.

Esperienza da un lato, freschezza dall’altro, se MT Jones infatti si sta facendo strada come nuova stella emergente del soul britannico, Levine invece è un veterano, noto per aver prodotto i dischi in studio dei Culture Club, per aver vinto sia un Grammy che un Brit Award e per il suo lavoro di composizione di colonne sonore per la TV e il cinema.

La nuova avventura di Levine si chiama Baltic Jazz Recordings, etichetta che ha fondato da poco per dare spazio alle sue produzioni e quelle della scena jazz, soul e lo-fi di Liverpool, in collaborazione con EMI North come socio fondatore.

Nel singolo Forever & A DayLevine dimostra assoluta padronanza del vocabolario soul, con una produzione che suona classica ma al contempo moderna, perché se le ispirazioni affondano le radici nelle uscite discografiche di label come Motown, vengono però sfruttati tutti i mezzi tecnologici moderni a disposizione.

Da parte sua, cantando di amore passato e futuro MT Jones ci ricorda che quando si è davvero bravi, certe performance vocali sembrano uscire con una naturalezza e facilità allarmanti, come se la sua voce fosse stata cucita su misura per il brano.

Forever & A Day, per sempre e un giorno, ci auguriamo che duri questo lasso di tempo la collaborazione tra Baltic Jazz Recordings e MT Jones! (Adaja Inira)