Referendum sulla cittadinanza italiana: raggiunte le 500.000 firme

Il referendum per riformare le norme che regolano la cittadinanza italiana è ufficialmente possibile: sono state superate le 500.000 firme necessarie per avviare la procedura. Secondo i dati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia, le firme raccolte digitalmente alle 17:02 del 24 settembre erano 513.381, un traguardo che riflette il crescente interesse della società civile verso un cambiamento della normativa. La raccolta firme, avviata il 6 settembre 2024, ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini, determinati a portare al voto una questione cruciale per il futuro dei diritti di residenza in Italia.

Dati del 24 settembre 2024 alle ore 17:02

Obiettivo del Referendum

Il referendum ha l’obiettivo principale di modificare le regole sulla cittadinanza italiana, in particolare riducendo il numero di anni di residenza legale richiesti ai cittadini extra-UE per ottenere la cittadinanza italiana. Attualmente, la normativa impone una residenza continuativa di 10 anni, ma con la riforma si punta a ridurre questo periodo a 5 anni. La proposta è sostenuta da un’ampia fetta della società civile, che considera le regole attuali eccessivamente restrittive e non rappresentative della realtà di chi vive stabilmente in Italia da molti anni senza poter accedere ai diritti di cittadinanza.

Sostegno della società civile e di volti noti

Il movimento per la riforma ha ottenuto il supporto di numerose personalità di spicco della cultura e dello spettacolo. Tra i più attivi, spicca il fumettista Zerocalcare, che ha lanciato un video-appello esortando a “riportare giustizia” per coloro che vivono stabilmente nel paese. Anche il cantante Ghali ha utilizzato i social media per promuovere l’iniziativa, invitando i suoi fan a firmare per il referendum.

Altri volti noti come Roberto Saviano, lo storico Alessandro Barbero, la segretaria del PD Elly Schlein, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, il regista Matteo Garrone e l’attivista Patrick Zaki hanno espresso pubblicamente il loro sostegno. Queste figure, attraverso dichiarazioni e interventi, hanno sottolineato l’importanza di una riforma più inclusiva e adeguata ai tempi.

Le firme e l’iter referendario

La raccolta delle firme, iniziata a settembre, si è svolta sia in formato digitale tramite SPID che fisicamente presso banchetti e sedi dei promotori. I cittadini hanno potuto aderire presentando un documento d’identità, e l’obiettivo delle 500.000 firme è stato raggiunto con largo anticipo rispetto alla scadenza fissata per il 30 settembre 2024.

Con il raggiungimento di questa soglia, il referendum potrà probabilmente svolgersi nella primavera del 2025. Questo appuntamento potrebbe rappresentare un momento cruciale per il dibattito politico italiano, riportando al centro dell’agenda la questione della cittadinanza e dei diritti di coloro che vivono e contribuiscono al tessuto sociale ed economico del paese.

Un tema urgente e sentito

Il tema della riforma della cittadinanza è sempre più sentito in Italia, come dimostrato dal successo della raccolta firme e dall’ampio sostegno pubblico ricevuto. Secondo Riccardo Magi, esponente politico a favore della riforma, “gli italiani sono molto più avanti dei vari Meloni, Salvini, Vannacci e Tajani”, sottolineando come la società sia pronta per una normativa più inclusiva.

Il referendum porta quindi alla luce un’esigenza sempre più avvertita da chi è nato, cresciuto e vive stabilmente in Italia ma si trova escluso dalla piena partecipazione alla vita civile e politica del Paese. La rapidità con cui sono state raccolte le firme è un chiaro segnale dell’urgenza e della rilevanza di questo tema.

Conclusioni

Il referendum per la riforma della cittadinanza italiana rappresenta un’opportunità storica per ridiscutere le regole di inclusione dei cittadini stranieri nel contesto italiano. Con il raggiungimento delle 500.000 firme, si avvicina la possibilità di un voto che potrebbe ridisegnare le dinamiche sociali e politiche del Paese, rendendo la cittadinanza più accessibile e rispondente alle reali condizioni di vita di chi risiede in Italia da anni.

Leggi anche qui