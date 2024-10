Chromakopia, il nuovo album di Tyler, the Creator. Un tour mondiale nel 2025

Tyler, The Creator è pronto a sconvolgere nuovamente la scena musicale. Dopo aver generato grande attesa con l’uscita a sorpresa di St. Chroma – un trailer introduttivo che – a oggi – ha collezionato numeri impressionanti su tutte le piattaforme, con 38,5 milioni di visualizzazioni su Instagram, oltre 3 milioni su YouTube (trending #1) e 6 milioni su X – è ora ufficiale: il nuovo album, intitolato Chromakopia, uscirà il 28 ottobre 2024 per Sony Music.

Uno degli artisti di riferimento della scema musicale contemporanea

Questo album arriva dopo il grande successo di Call Me If You Get Lost, l’ultimo album di Tyler, pubblicato nel 2021 e successivamente nel 2023 in versione estesa. L’artista californiano, che negli anni si è distinto per il suo talento poliedrico come rapper, produttore, cantautore e stilista, torna sulla scena con un progetto che promette di alzare ulteriormente l’asticella.

Chromakopia, l’album del 2024 che alza l’asticella

Con Chromakopia, lo statunitense Tyler, The Creator sembra voler spingersi ancora oltre, abbattendo confini e superando gli standard dell’industria musicale e artistica. Un disco che conferma il talento di uno degli artisti più innovativi del panorama contemporaneo.

Il tour europeo nel 2025 e una data in Italia

Nel frattempo Tyler, The Creator ha anche annunciato per il 2025 un tour mondiale che includerà Lil Yachty e Paris Texas come ospiti speciali e toccherà Nord America, Europa, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. In Italia, l’unica data sarà il 30 aprile 2025 all’Unipol Forum di Milano. (La redazione)