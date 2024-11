Il ritorno dei Boppin’ Kids con il nuovo EP “Last Train to Hell”

I Boppin’ Kids, leggendari rappresentanti del rock’n’roll italiano, tornano sulla scena musicale con un nuovo EP intitolato Last Train to Hell. Il progetto, uscito venerdì 11 ottobre 2024 su tutte le piattaforme digitali, è distribuito da Go Wild Music e Universal Music Italia. Questa pubblicazione segna il loro grande ritorno dopo oltre trent’anni di silenzio discografico.

Il ritorno atteso

L’EP Last Train to Hell rappresenta non solo un importante ritorno per la band, ma anche un’anticipazione del loro album previsto per il 2025, che celebrerà i 40 anni di carriera del trio rockabilly. La band, composta da Brando (Orazio Grillo), The Insane (Emilio Catera) e Mr. Sinister, è attiva dal 1985 e ha sempre incarnato l’energia travolgente del rock’n’roll e del revival rockabilly degli anni ’80.

La storia della band

Nati come giovani fenomeni del revival rock’n’roll, i Boppin’ Kids si sono rapidamente affermati sulla scena europea, conquistando il pubblico per il loro sound originale e lo stile inconfondibile. Tra la metà degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, la band ha suonato in festival in Europa, Regno Unito, Giappone e Stati Uniti, guadagnando notorietà tra gli appassionati di rockabilly e rock alternativo.

I brani del nuovo EP

L’EP Last Train to Hell include quattro brani inediti: “Last Train to Hell”, “All Alone”, “The Holy Remedy”, e una versione di “I Got a Baby”, tributo agli Shakin’ Pyramids. Questi brani promettono di catturare la pura essenza del rockabilly revival, mescolando ritmi coinvolgenti e influenze che spaziano dal punk rock al surf, dal ska alla new wave.

Il tour europeo del 2025

Nel 2025, i Boppin’ Kids porteranno la loro energia in un tour europeo che includerà tappe speciali in Italia per celebrare i 40 anni dal loro primo album, Go Wild, ormai considerato un classico del genere. Questo EP rappresenta anche un cambiamento per la band, che pubblica per la prima volta la propria musica in streaming.

Conclusione

Non perdere l’occasione di ascoltare il nuovo EP Last Train to Hell, disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’11 ottobre 2024. (La redazione)