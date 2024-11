È morto Quincy Jones, storico produttore musicale

Quincy Jones, uno dei produttori musicali più influenti del XX secolo, celebre per aver lavoro con personaggi del calibro di Michael Jackson, Frank Sinatra e Count Basie, è morto a 91 anni. A dare la notizia è stata la famiglia.

Aveva 91 anni

Nato a Chicago nel 1933, Jones ha avuto una carriera straordinaria, producendo album leggendari come Thriller, Off the Wall e Bad di Jackson, e brani iconici come We Are the World. Con 28 Grammy vinti su 80 candidature, è stato tra gli artisti afroamericani più celebri e rispettati nel mondo, lavorando anche per cinema e televisione, dove produsse il film Il colore viola e la serie Willy, il principe di Bel-Air. (La redazione)