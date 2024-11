Charley Crockett e il suo secondo album del 2024: “Visions of Dallas”

Charley Crockett, uno degli artisti più originali e prolifici della scena country contemporanea, ha pubblicato il suo secondo album del 2024, Visions of Dallas, un lavoro che consolida ulteriormente il suo stile unico e la sua popolarità sia in America che in Europa. Questo album segue di pochi mesi il rilascio di $10 Cowboy, offrendo una nuova raccolta di brani che arricchiscono il percorso musicale dell’artista texano.

Un album che completa “$10 Cowboy”

Visions of Dallas è stato concepito come un naturale complemento del precedente album di Charley Crockett, $10 Cowboy. Se quest’ultimo presentava una selezione di brani profondamente radicati nelle sonorità del country tradizionale, il nuovo album espande e raffina questa atmosfera con dieci tracce inedite che esplorano temi nuovi, insieme a cover di pezzi iconici di due leggende della musica folk e country: Townes Van Zandt e Bob Dylan. Spiccano, in particolare, Loretta di Van Zandt e Goodbye Holly di Dylan, due rivisitazioni che mostrano la sensibilità e il rispetto di Crockett per questi grandi artisti.

Singoli di successo e nuove sonorità

L’album contiene anche alcuni singoli già noti al pubblico, come Killers of the Flower Moon e How Low Can You Go, brani che hanno anticipato la pubblicazione di Visions of Dallas e contribuito a creare attesa per l’album. Questi singoli rappresentano bene l’abilità di Crockett nel mescolare sonorità country e rock, restando fedele al suo stile autentico ma sempre aperto all’innovazione.

La crescente popolarità di Charley Crockett in Europa

Charley Crockett sta vivendo un momento di grande riconoscimento anche in Europa, dove il suo stile country genuino ha conquistato un pubblico crescente. Nel 2024, ha raggiunto importanti traguardi durante il suo tour inglese, registrando vari sold out, tra cui tre date consecutive alla Hoxton Hall di Londra. Questo successo internazionale è un segno dell’evoluzione del genere country, che, grazie a nuovi interpreti come Crockett, sta trovando nuove strade e un nuovo pubblico al di fuori degli Stati Uniti.

Il country contemporaneo di Charley Crockett

Visions of Dallas rappresenta un passo importante nella carriera di Charley Crockett, confermandolo come una delle voci più fresche e autentiche del panorama country contemporaneo. L’album è un invito all’ascolto non solo per gli appassionati del genere, ma anche per chi cerca musica capace di raccontare storie con una sensibilità fuori dal comune. (La redazione)