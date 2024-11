Smoke and Mirrors, il nuovo album dei francesi Bryan’s Magic Tears

Smoke and Mirrors è il quarto album della band parigina Bryan’s Magic Tears, riconosciuta come una delle formazioni di punta della scena indie-rock francese. Questo nuovo progetto segna un passo importante nella carriera della band, che torna con un sound evoluto e affascinante.

Influenze musicali

Il nuovo lavoro dei Bryan’s Magic Tears si distingue per la sua miscela di influenze che spaziano dallo shoegaze al brit-pop, fino al movimento baggy inglese. Gli amanti di band come Cocteau Twins, Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine, Primal Scream e Happy Mondays troveranno nel disco elementi che risuonano con il loro amore per il rock indie degli anni ’80 e ’90.

Composizione e produzione

Il disco è stato prodotto da Marc Portheau, mentre le canzoni sono state scritte principalmente da Benjamin Dupont (chitarra e voce) e Lauriane Petit (basso e voce). Questa combinazione di talenti porta a una sonorità che riflette la classe e l’attenzione per i dettagli che caratterizzano le produzioni indipendenti francesi degli ultimi decenni.

Titolo e concetto

Il titolo Smoke & Mirrors e i dieci brani dell’album giocano ironicamente con il periodo storico e lo stile musicale a cui la band si ispira. La loro ammirazione per le sonorità di Shaun Ryder e Noel Gallagher, così come per l’elettronica degli Underworld, è evidente, rivelando un profondo rispetto per l’era musicale che ha influenzato il loro lavoro.

Pubblicazione e scena indie rock francese

Smoke & Mirrors è previsto in uscita l’8 novembre 2024 per Born Bad Records. Con questo album, i Bryan’s Magic Tears si pongono come protagonisti del nuovo movimento indie-rock che sta scuotendo il mercato musicale francese, affiancandosi a band come La Femme, che hanno già contribuito a rivitalizzare la scena transalpina negli ultimi anni.

Un approccio innovativo

Con Smoke & Mirrors, i Bryan’s Magic Tears si confermano come una delle band più promettenti dell’attuale panorama musicale francese. Il loro approccio innovativo e le influenze consolidate promettono di conquistare i fan della musica indie e shoegaze, consolidando ulteriormente la loro posizione nella scena musicale europea. (La redazione)