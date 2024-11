La Costituzione di Valerio Onida. La nuova edizione del libro curata da Marta Cartabia

Nel 2023, a distanza di un anno dalla morte di Valerio Onida (1936-2022), è stata pubblicata la nuova edizione del suo fondamentale libro sulla Costituzione italiana. Un’opera che, pur in poche pagine, traccia un percorso storico e riflessivo da cui emerge la genesi della Carta entrata in vigore il primo gennaio del 1948, con un’analisi dei diritti che essa afferma, della Repubblica che costruisce e delle relazioni internazionali che intreccia. Il testo di Onida non si limita a spiegare il significato della Costituzione, ma ne racconta anche il lungo cammino che l’ha resa ciò che è oggi, un punto di riferimento che continua a influenzare la realtà politica e sociale italiana ed europea.

La curatela di Marta Cartabia

L’uscita di questa nuova edizione, curata da Marta Cartabia, allieva di Onida, si è inserita nel 75° anniversario della Costituzione. La Cartabia, già giudice costituzionale e attenta interprete del pensiero del maestro, arricchisce il libro con una prefazione e un capitolo conclusivo, proseguendo la riflessione sulla Costituzione in una prospettiva che guarda al futuro, per l’Italia e per l’Europa.

Il pensiero e lo stile di Valerio Onida

Valerio Onida, noto per la sua capacità di scrivere con chiarezza e passione, ha sempre saputo parlare a tutti, anche a chi non aveva una formazione giuridica. Nel suo stile inconfondibile, il libro offre una lettura accessibile ma al contempo profonda, capace di coniugare la conoscenza storica con la volontà di trasmettere sapere. La sua visione della Costituzione, così ben raccontata in questa edizione, non è mai statica, ma è inserita in un continuo dialogo tra passato e presente, in un cammino che non smette di evolversi.

L’eredità di Onida

Il volume, pur con il dolore della sua assenza, conserva intatta la lucidità e la profondità del pensiero di Onida, accompagnato da una curatela che assicura la continuità del suo messaggio, lasciando al lettore l’eredità di un pensiero che continua a vivere, oggi come ieri, nel cuore della nostra democrazia. (La redazione)

