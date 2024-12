La playlist soulful per un Natale unico e alternativo

Dicembre, mese di città illuminate a festa, pini addobbati, corse frenetica all’ultimo secondo per finire i regali, e gare a chi riesce ad arrivare fino al 25 senza sentire gli Wham. Veniamo in vostro soccorso con una serie di brani natalizi alternativi e molto soulful, per rifarvi le orecchie pur rimanendo in tema. (Adaja Inira)

THE BAMBOOS – Wrapt In A Beau / The Bells Of Holly Hill

Iniziamo con una doppietta, perché dall’emisfero sud dove il natale cade nel periodo estivo, arriva una delle uscite più calde di questo 2024, a cura della band australiana attiva da oltre 20 anni The Bamboos. Si tratta di due brani su 7 pollici con tanto di copertina a mò di maglione in stile Bill Cosby.

Sul lato A troviamo Wrapt In A Beau, un brano di classico soul funky con la voce calda di Kylie Auldist che alza le temperature. Sul lato B la strumentale The Bells Of Holly Hill mantiene il termometro in posizione alta con una strumentale funk corredata da intro con breakbeat e le classica campanelle da slitta.

JIMMY FALLON & THE ROOTS – Hey Rudy

Il conduttore di The Tonight Show Jimmy Fallon non è mai stato timido quando si trattava di duettare con i suoi ospiti famosi. Per il 2024 ha reclutato Dolly Parton, Justin Timberlake, i Jonas Brothers, Meghan Trainor e altri per delle collaborazioni natalizie uscite sull’album Holiday Seasoning.

È però il brano in cui Fallon è con la sua house band The Roots che emerge come il più memorabile, una traccia originale dal titolo Hey Rudy, in riferimento alla famosa renna della canzone Rudolph The Red-Nosed Reindeer, e completa di un festoso richiamo al classico dei Run-DMC, Christmas In Hollis.

YÄCHTLEY CRËW – Home for Christmas

Lo yacht rock sta vivendo una certa rinascita grazie, tra le altre cose, anche al documentario uscito di recente per la HBO. Se vi stavate quindi chiedendo come potrebbe suonare un Natale yacht-rock, allora Yächtley Crëw fa al caso vostro. Il gruppo ― incluso nel documentario ― è uscito con un EP natalizio che include quattro cover e il brano originale Home For Christmas che è morbido come… beh… dovrebbe essere il moto del mare per permettere la navigazione agli yacht.

JENNIFER HUDSON – Make It To Christmas

Il primo album di Natale di Jennifer Hudson, intitolato The Gift of Love, contiene 10 cover di standard natalizi e quattro originali, inclusa una collaborazione con Common chiamata Almost Christmas. Ma la traccia che spicca di più è Make It To Christmas che mette in risalto le potenti corde vocali della Hudson e parla di come superare un anno difficile per trovare una pausa tanto necessaria a Natale.

SAY SHE SHE – Purple Snowflakes / This Wintertime

Le voci gentili del trio femminile da New York Say She She fluttuano eteree sopra linee di pianoforte cadenti e cromatiche nella cover del classico psichedelico natalizio per eccellenza di Marvin GayePurple Snowflakes, il lato A del nuovo 45 giri del gruppo. Sul lato B invece troviamo il primo brano natalizio originale delle Say She She, This Wintertime, che però non è ancora disponibile in streaming.

DEROBERT & THE HALF-TRUTHS – Peace on Earth

Da Memphis, Tennessee arrivano DeRobert & The Half-Truths, di cui è da poco uscito il singolo Peace On Earth, in cui propongono di dimenticarsi dei regali, delle decorazioni e le festività per impegnarci piuttosto al raggiungimento della pace in terra. Il tutto condito da un brano funk molto orecchiabile in cui i fiati la fanno da padrone.

THE SMOOTHIES – I Go Home For Christmas

Potevamo in realtà scegliere qualsiasi dei brani dell’album It’s Christmas Around The World: A Cozy Soulful Christmas, della band americana The Smoothies, ma abbiamo scelto I Go Home For Christmas con la sua chitarrina blueseggiante, la voce sussurrata e un beat midtempo r&b super contagioso.