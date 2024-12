Rettore con Disco Prosecco, l’energia della diva ribelle tra musica, festa e leggerezza

L’energia inconfondibile di Rettore illumina il Natale con un regalo speciale per i suoi fan: il 6 dicembre 2024 è uscito Disco Prosecco, un singolo travolgente che unisce ritmi disco e atmosfere glamour, catturando alla perfezione la voglia di leggerezza tipica delle feste. Questa versione esclusiva del brano è diversa da quella contenuta nel nuovo album della cantante che vede invece la partecipazione di BigMama.

Il ritornello, già destinato a rimanere nella mente degli ascoltatori, celebra la spensieratezza con l’irresistibile slogan “Spritz c’est chic!”. L’invito di Rettore a lasciarsi andare è chiaro: ballare, divertirsi, vivere il momento. Con il suo stile unico, un mix di retrò e modernità, Rettore conferma ancora una volta di essere una voce fuori dal coro della musica italiana.

Un’icona ribelle della musica italiana

Curiosa, ironica, irriverente e capace di sfidare le convenzioni: Rettore è molto più di una cantante. In oltre 40 anni di carriera, è stata una vera pioniera, capace di spaziare tra generi diversi come pop, rock, disco e ska. Il suo spirito libero e provocatorio ha dato vita a 19 album, contribuendo a vendere oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo. Con successi che hanno segnato intere generazioni e uno stile sempre in evoluzione, Rettore continua a essere una figura iconica e attuale nel panorama musicale italiano. Il suo ritorno sulle scene con nuova musica è la dimostrazione della sua capacità di reinventarsi senza mai perdere la propria autenticità.

“Antidiva Putiferio”: il nuovo album in arrivo nel 2025

Il 10 gennaio 2025 segna un’altra tappa importante per Rettore: l’uscita del suo nuovo album di inediti, Antidiva Putiferio, pubblicato da Warner Music Italy. Dopo 14 anni dall’ultimo progetto di inediti, questo nuovo lavoro racchiude 12 tracce e vanta collaborazioni con alcuni dei nomi più interessanti della scena musicale italiana. Tra i brani spiccano i già noti Thelma & Louise con Beatrice Quinta e Chimica con Ditonellapiaga, presentato al Festival di Sanremo 2022. Ma c’è spazio anche per inediti sorprendenti come Beepolare con La Sad e Disco Prosecco con BigMama. Un’altra chicca dell’album è la cover di Ventilatore, che vede Rettore duettare con Marta Tenaglia.

Ecco la tracklist completa:

Antidiva Thelma & Louise (con Beatrice Quinta) Disco Prosecco (con BigMama) Beepolare (con La Sad) Odio tutti Ventilatore (con Marta Tenaglia) Chimica (con Ditonellapiaga) Il senso del pericolo Malamocco Faccio da me (con Tancredi) Occhiali da sole di notte Cielo Cabrio

Rettore: la leggenda pop italiana senza tempo

Il ritorno di Rettore con Disco Prosecco e l’album Antidiva Putiferio non è solo un evento per i fan di lunga data, ma una nuova occasione per scoprire la versatilità e l’irresistibile carisma di un’artista che ha saputo attraversare le epoche senza mai smettere di innovare. Che sia attraverso i suoi ritornelli contagiosi o la capacità di unire generazioni di ascoltatori, Rettore dimostra di essere ancora una delle icone più affascinanti e intramontabili della musica italiana. “Spritz c’est chic!”, dunque, e benvenuti nel nuovo capitolo di una carriera straordinaria. (La redazione)