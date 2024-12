Erica Mou, cantautrice poliedrica tra musica, letteratura e cinema

Erica Mou è un’artista dalle molteplici sfaccettature che ha saputo imporsi nel panorama musicale, letterario e cinematografico con la sua personalità elegante e la sua creatività versatile. Cantautrice di talento, scrittrice apprezzata e attrice, la sua carriera spazia tra diversi ambiti artistici, dimostrando una continua ricerca di nuove espressioni e collaborazioni internazionali.

Biografia e carriera musicale

Erica Mou nasce come cantautrice, affermandosi rapidamente nel mondo della musica italiana. Con sei album in studio all’attivo e oltre 800 concerti in Italia e all’estero, ha conquistato una solida base di fan in tutto il mondo, dal Brasile agli Stati Uniti, dalla Germania all’Albania. La sua scrittura originale, che fonde la tradizione cantautoriale italiana con sonorità pop-folk dal sapore nordico, l’ha fatta emergere come una delle voci più distintive della scena musicale contemporanea.

Nel 2012 la sua carriera compie un salto di qualità quando partecipa a Sanremo Giovani, dove vince il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Sala Stampa Radio TV, riconoscimenti che consolidano la sua presenza nel panorama musicale nazionale. Successivamente, Erica collabora con alcuni dei più importanti produttori internazionali, tra cui Valgeir Sigurðsson (Bjork) e Davide Rossi (Coldplay, Goldfrapp), perfezionando il suo sound e ampliando i confini musicali.

Cinema e teatro

Oltre alla musica, Erica Mou ha saputo ritagliarsi uno spazio anche nel mondo del cinema e del teatro. Tra il 2010 e il 2015, alcune delle sue canzoni sono entrate a far parte delle colonne sonore di film importanti, come “I baci mai dati” di Roberta Torre e “Third Person” di Paul Haggis, per il quale ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello. Erica ha anche scritto l’inedito “La bugia bianca” per il film omonimo di Giovanni Virgilio nel 2015.

Nel 2016, la sua carriera cinematografica ha preso una piega più visibile con la sua partecipazione al film campione di incassi “Quo Vado” di Checco Zalone e nella commedia “Figli” (2020) di Mattia Torre, dove ha recitato al fianco di attori di spicco come Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi.

Erica è anche una presenza consolidata nel teatro, dove dal 2022 affianca la giornalista Concita De Gregorio nello spettacolo “Un’ultima cosa”, per il quale ha scritto le musiche originali.

I libri

Nel 2020, Erica Mou ha fatto il suo debutto letterario con il romanzo “Nel mare c’è la sete”, edito da Fandango Libri. Un lavoro che le ha fatto guadagnare numerosi riconoscimenti, tra cui il premio della giuria popolare al Premio Letterario Lugnano 2020. Il romanzo è stato tradotto in diverse lingue, tra cui inglese, per il mercato britannico, australiano e indiano.

Nel settembre 2024 esce il suo secondo romanzo, “Una cosa per la quale mi odierai”, sempre con Fandango Libri, a confermare il suo impegno e la sua capacità di esplorare nuove forme artistiche anche attraverso la parola scritta.

“Cerchi”, l’album del 2024

Il 2024 segna un altro capitolo importante nella carriera musicale di Erica Mou con la pubblicazione dell’album “Cerchi”, il settimo della sua discografia. Questo nuovo lavoro è un viaggio emotivo e sonoro attraverso la ciclicità della vita, trattando temi come la crescita, il cambiamento e la riconciliazione con il passato. L’album, anticipato dai singoli “La festa del santo” e “Madre”, è stato presentato in numerosi programmi radiofonici e televisivi, riscuotendo grande interesse sia da parte del pubblico che della critica.

“Cerchi” esplora le difficoltà e le incertezze dell’età adulta, riflettendo sul tempo e sulle relazioni che si ripresentano in forme diverse. La tracklist si apre con la canzone “Madre”, che fa da ponte tra il nuovo album e il libro di Erica “Una cosa per la quale mi odierai”, e si chiude con “Canzone per la me che sono stata”, una riflessione intima sulla crescita personale.

Un’artista in continua evoluzione

Erica Mou è un'artista che non si ferma mai, che coniuga in modo raffinato la musica, il cinema, il teatro e la scrittura, portando avanti un percorso di costante ricerca e innovazione. La sua capacità di muoversi tra diversi linguaggi e di esplorare nuove forme di espressione la rende una delle figure più poliedriche e apprezzate del panorama culturale contemporaneo. Con un nuovo album e un romanzo in uscita, Erica continua a dimostrare il suo impegno a offrire al pubblico esperienze artistiche uniche e autentiche.