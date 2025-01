Come ridevamo: il viaggio nella comicità italiana con Renzo Arbore e Gegè Telesforo

A partire dal 9 gennaio 2025, il piccolo schermo accoglie un nuovo programma di Rai Cultura che promette di far rivivere le risate storiche della televisione italiana. Come Ridevamo, condotto da Renzo Arbore e Gegè Telesforo, debutta in seconda serata su Rai 2, offrendo un’opportunità unica di riscoprire i grandi momenti della comicità televisiva del secondo Novecento.

Un viaggio nel tempo attraverso la comicità italiana

“Come Ridevamo” è un affascinante viaggio attraverso le risate che hanno segnato la storia della televisione italiana. In 20 appuntamenti, Arbore e Telesforo guidano il pubblico in un percorso che ripercorre le più celebri scenette e brani comici, selezionati con cura dagli archivi Rai e dall’archivio personale di Arbore. Ogni puntata raccoglie circa 120 momenti tra sketch e canzoni che hanno fatto la storia della televisione italiana, creando un’autentica “Enciclopedia della comicità”.

L’idea alla base del programma è quella di far conoscere o riscoprire ai più giovani le risate di un tempo, e al contempo di rivivere insieme ai più anziani i momenti che li hanno fatti sorridere nel corso degli anni. Grazie alla disponibilità on demand su RaiPlay, ogni episodio sarà accessibile per un pubblico più vasto, anche a chi non potrà seguire la programmazione in diretta.

I grandi comici italiani: un omaggio alle leggende della televisione

“Come Ridevamo” non è solo una raccolta di sketch comici, ma un tributo ai più grandi protagonisti della comicità italiana. Tra i nomi che compariranno nel programma ci sono vere e proprie leggende della televisione, come Aldo Fabrizi, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, il Trio Solenghi-Marchesini-Lopez, Gigi Proietti, Paolo Villaggio, Adriano Celentano, Roberto Benigni, Nino Frassica e molti altri.

Ogni puntata si arricchisce con racconti, aneddoti e retroscena inediti, che saranno raccontati con il tipico stile ironico e personale di Arbore e Telesforo. Questi racconti, a tratti nostalgici ma sempre divertenti, offrono uno spunto di riflessione sull’importanza della leggerezza e della risata nella vita di tutti i giorni.

Un programma per tutte le generazioni

“Come Ridevamo” si rivolge non solo agli appassionati di comicità, ma anche ai più giovani, che avranno la possibilità di scoprire come si divertivano le generazioni precedenti. Per i Millennials e le generazioni Y e Z, il programma rappresenta un’opportunità di apprendere e apprezzare un patrimonio comico che ha segnato la cultura televisiva italiana. Ogni puntata non solo celebra la risata, ma offre anche una riflessione sul suo ruolo nel contesto sociale e culturale.

La riproposizione integrale degli sketch: un’occasione per confrontare la comicità di ieri e oggi

Un elemento distintivo di “Come Ridevamo” è la riproposizione integrale degli sketch, così come furono trasmessi originariamente. Questa scelta permette agli appassionati di confrontare la comicità del passato con quella contemporanea, offrendo uno spunto interessante per riflettere sull’evoluzione della televisione e del senso dell’umorismo nel corso dei decenni.

Un tributo al buonumore e alla televisione

“Come Ridevamo” non è solo una celebrazione della televisione del passato, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza di dedicare spazio alla comicità nelle programmazioni odierne. La leggerezza, il buonumore e la risata sono strumenti fondamentali per affrontare le sfide quotidiane con un sorriso, e il programma vuole essere un promemoria di quanto siano cruciali nella nostra vita. In un’epoca in cui la televisione è sempre più orientata a contenuti informativi e a temi seri, “Come Ridevamo” rappresenta una boccata d’aria fresca.

Un’enciclopedia della comicità televisiva italiana

“Come Ridevamo”, prodotto da Black Ice di Roma, è un programma che saprà intrattenere, divertire e far riflettere, portando un tributo ai grandi nomi della comicità italiana e proponendo uno sguardo nostalgico e, al contempo, attuale sulla televisione del passato. Renzo Arbore e Gegè Telesforo, con la loro competenza e simpatia, offriranno al pubblico un’esperienza indimenticabile, capace di attraversare il tempo e di continuare a far ridere le generazioni future. Il programma debutta il 9 gennaio 2025, ogni giovedì in seconda serata su Rai 2, e sarà disponibile anche su RaiPlay per una visione on demand. Non resta che prepararsi a ridere insieme, tra ricordi, aneddoti e il meglio della comicità italiana. (La redazione)