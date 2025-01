L’albero delle noci di Brunori Sas

Con il suo imminente debutto al Festival di Sanremo, Dario Brunori, in arte Brunori Sas, si prepara a un 2025 ricco di eventi e musica. Tra l’annuncio del nuovo album L’albero delle noci, in uscita il 14 febbraio 2025, e un tour nei principali palasport italiani, l’artista calabrese raggiungerà un traguardo senza precedenti: un concerto con orchestra al Circo Massimo di Roma il 18 giugno 2025.

Il nuovo album: L’albero delle noci

Con L’albero delle noci, che include anche un brano in dialetto cosentino dal titolo Fin’ara Luna – Brunori torna sulla scena musicale a cinque anni di distanza dall’acclamato Cip!, certificato Disco di Platino. L’album, prodotto insieme a Riccardo Sinigallia, si compone di dieci tracce che mescolano introspezione e universalità. La title track, che dà il nome al disco, sarà anche il brano presentato al 75° Festival di Sanremo.

Questo lavoro nasce da un lungo processo creativo in cui l’artista ha esplorato temi profondi e personali. La scrittura di Brunori si concentra su emozioni autentiche, affondando le radici in immagini quotidiane e riflessioni sulla vita. Il simbolo centrale, un albero di noce, rappresenta non solo un punto d’osservazione privilegiato, ma anche un emblema della ciclicità della vita e del rapporto tra memoria e rinnovamento.

La collaborazione con Sinigallia ha arricchito il disco di un suono inedito, caratterizzato da una ricerca musicale che punta a valorizzare ogni dettaglio, senza mai fermarsi alla prima intuizione. Canzoni come La ghigliottina e Il morso di Tyson, già anticipate nei mesi scorsi, testimoniano questa evoluzione.

Tracklist “L’albero delle noci” (2025) di Brunori Sas

L’albero delle noci è un disco dal quale emerge il tipico approccio spirituale alla “San Brunori”, con canzoni tanto leggere quanto intime capaci di far affiorare tutte le debolezze e i piaceri terreni di questa umanità.

1. Per non perdere noi

2. L’albero delle noci

3. La ghigliottina

4. La vita com’è

5. Pomeriggi catastrofici

6. Il morso di Tyson

7. Fin’ara luna

8. Più acqua che fuoco

9. Luna nera

10. Guardia giurata

Il tour nei Palasport: marzo 2025

Prima di approdare al Circo Massimo, Brunori Sas sarà protagonista di un tour nei principali palasport italiani. Con otto date in programma a marzo, l’artista incontrerà il suo pubblico a Vigevano, Firenze, Torino, Napoli, Bologna e Milano, dove il tour si concluderà con una doppia data. Tra i concerti più attesi, la tappa del 19 marzo al Palazzo dello Sport di Roma ha già registrato il tutto esaurito, confermando il legame speciale tra Brunori e la capitale.

Un evento straordinario: Il Circo Massimo con Orchestra

Il 18 giugno 2025, Brunori Sas raggiungerà un nuovo apice della sua carriera con un concerto unico al Circo Massimo di Roma. Per la prima volta, il cantautore calabrese si esibirà con una band e un’orchestra, offrendo al pubblico un’esperienza musicale immersiva e poetica. Questo evento straordinario, pensato per celebrare il rapporto con i suoi fan, promette di essere uno dei momenti più memorabili dell’anno. I biglietti per il Circo Massimo saranno disponibili dal 13 gennaio online e dal 18 gennaio 2025 nei punti vendita autorizzati.

Un anno da ricordare

Tra il debutto a Sanremo, l’uscita del nuovo album e gli appuntamenti live, il 2025 si preannuncia un anno fondamentale nella carriera di Brunori Sas. Con la sua capacità di coniugare narrazione personale e temi universali, l’artista continua a consolidare il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale italiano.

La tracklist di L’albero delle noci, che include brani come Per non perdere noi, La vita com’è, Più acqua che fuoco e il Morso di Tyson, promette di aggiungere nuovi capitoli a una discografia già amata da pubblico e critica. Con il suo inconfondibile stile, Brunori si prepara a emozionare ancora una volta, facendo della musica un mezzo per esplorare la vita in tutte le sue sfaccettature. (La redazione)