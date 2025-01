Nic Marsél con il nuovo album “Sotto il livello del mare”

A distanza di cinque anni da Nessuna utilità pratica e tre dalla colonna sonora del film Aux Enfants, scritta con Volwo, il cantautore italiano Nic Marsél – già fondatore nel 1990 dei Circo Fantasma – pubblica un nuovo album dal titolo Sotto il livello del mare.

Gli esordi con i Circo Fantasma

Nel 1990 Nic Marsél fonda a Monza i Circo Fantasma, band con cui realizza alcune demo-tape che gli consentono di avviare un’intensa attività live. Nel 1997 esce il primo album della band, Ninnannanna per la classe operaia, pubblicato da AZ/BMG e nominato al Premio Tenco come miglior album d’esordio. Due anni dopo, nel 1999, il gruppo pubblica Tempi migliori, contenente una reinterpretazione in italiano di That’s What You Always Say dei Dream Syndicate e la versione musicata di Ninnananna, poesia di Andrea Pazienza.

La crescita artistica e le collaborazioni

Nel 2001 la band incide il terzo album, Ad un passo dal vuoto, prodotto da Giorgio Canali e pubblicato da Baracca&Burattini/Edel. Nel 2006 esce I Knew Jeffrey Lee, tributo alla scena musicale alternativa, con la partecipazione di artisti come Manuel Agnelli, Mauro Ermanno Giovanardi ed Emidio Clementi. Il successivo Playing with the Ghost (2012) include brani scritti con Nikki Sudden.

La carriera solista e le colonne sonore

Dopo una pausa dovuta a una tragica perdita nel 2014, Nic si dedica alla composizione di colonne sonore e a progetti artistici. Nel 2020 pubblica Nessuna utilità pratica, primo album a suo nome, prodotto da Pasquale Defina. Nel 2022 incide con Volwo la colonna sonora del film Aux Enfants, la guerre, presentato in festival internazionali.

“Sotto il livello del mare”: il nuovo album del 2025

Il 27 gennaio 2025 esce Sotto il livello del mare, edito da Viceversa Records. L’album propone dodici tracce che esplorano un universo immerso in atmosfere evocative, con una sensibilità che riflette le inquietudini contemporanee. (La redazione)