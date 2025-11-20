Inter-Milan: quando e dove vederla (TV diretta live streaming)

Il derby della Madonnina torna a infiammare Milano: Inter e Milan si affrontano nella 12ª giornata di Serie A 2025/26, in un confronto che arriva dopo una scorsa stagione dominata nei precedenti dai rossoneri. Una sfida carica di storia, numeri e rivalità, pronta a regalare nuove emozioni.

Dove e quando vederla

Il match si giocherà domenica 23 novembre alle ore 20:45, sul prestigioso palcoscenico dello stadio Meazza di Milano. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, unica piattaforma autorizzata a seguire l’evento in diretta. I riflettori si accendono su un derby particolarmente sentito: il Milan arriva da cinque derby consecutivi senza sconfitte contro l’Inter (3 vittorie e 2 pareggi), un filotto che non registrava dal periodo tra novembre 2002 e aprile 2005, quando la striscia positiva arrivò addirittura a dieci partite.

Gli incontri della serie A

La classifica attuale della serie A

Inter-Milana: probabili formazioni

Il derby si presenta con entrambe le squadre schierate con il 3-5-2, ma con situazioni di rosa differenti. L’Inter di Chivu potrà contare sulla formazione tipo, non avendo squalificati a disposizione. Restano però indisponibili Di Gennaro, Dumfries, Mkhitaryan e Palacios, assenze che riducono le rotazioni soprattutto a centrocampo e sulle fasce. In campo dovrebbero partire Sommer in porta, la difesa a tre composta da Akanji, Acerbi e Bastoni, mentre sugli esterni agiranno Carlos Augusto e Dimarco. In mezzo il tecnico nerazzurro si affida al consueto trio di qualità e intensità: Barella, Calhanoglu e Sucic. Davanti, confermata la coppia Thuram–Lautaro, fulcro dell’attacco interista.

Nel Milan, invece, Allegri deve rinunciare a Gimenez, unico indisponibile, mentre non ci sono squalificati. I rossoneri scendono in campo con un assetto speculare a quello dei rivali: in porta Maignan, protetto dal terzetto difensivo formato da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulle corsie spazio a Saelemaekers ed Estupiñan, con un centrocampo di grande esperienza e fisicità composto da Fofana, Modric e Rabiot. In avanti agiranno Pulisic e Leao, chiamati a dare imprevedibilità e profondità alla manovra offensiva milanista. (La redazione)