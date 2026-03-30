Il disco in evidenza: We Are the Pipettes, 2006, The Pipettes

Il debutto discografico delle Pipettes, We Are the Pipettes, ha segnato l’ingresso del gruppo indie pop britannico nel panorama musicale internazionale. Pubblicato il 17 luglio 2006 da Memphis Industries, l’album è disponibile in CD, vinile e download digitale, e prende il nome dalla canzone che dà il titolo all’album.

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Un album e una canzone riconoscibile

L’album è caratterizzato dalla traccia We Are the Pipettes, che ha ottenuto visibilità anche grazie alla sua presenza nel primo episodio della serie TV Torchwood, intitolato Everything Changes. La formazione originale delle Pipettes comprendeva Julia Clarke-Lowes, Rose Elinor Dougall e RiotBecki, con Clarke-Lowes sostituita da Gwenno al momento dell’uscita dell’album. Il gruppo, supportato da una band maschile chiamata i Cassettes, ha creato un mix di sonorità pop e indie tipico della scena britannica degli anni 2000.

La versione americana e asiatica

Nel 2007 l’intero album è stato remixato da Greg Wells per il contratto discografico negli Stati Uniti con Cherrytree Records. Questa nuova versione include due brani inediti: Dance and Boogie e Baby, Just Be Yourself, e presenta una nuova copertina ispirata a Attack of the 50 Foot Woman. La pubblicazione è avvenuta il 2 ottobre in Nord America e il 17 ottobre in Asia, ampliando il pubblico del gruppo oltre il Regno Unito.

Il percorso del gruppo

Le Pipettes hanno proseguito la loro attività fino al 2011, pubblicando un secondo album, Earth vs. The Pipettes, il 6 ottobre 2010 nel Regno Unito. La formazione ha subito diversi cambiamenti: Rose Elinor Dougall e RiotBecki hanno lasciato il gruppo nel 2008, mentre negli ultimi anni erano presenti solo Gwenno e sua sorella Ani. Tra i singoli più noti del gruppo spicca Pull Shapes, arrivato al numero 26 della classifica britannica.

Conclusione

We Are the Pipettes rimane un punto di riferimento per la storia delle Pipettes, rappresentando l’inizio di un progetto musicale originale e riconoscibile. Nonostante il successo limitato del secondo album, il debutto ha lasciato un’impronta significativa nella scena indie pop britannica. (La redazione)

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