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Dieci canzoni blues eseguite da cantanti donne

Ascolta la nostra playlist con 10 canzoni blues eseguite da cantanti donne come Bessie Smith e Ma Rainey. 10 artiste che hanno fatto la storia del blues.

Pubblicato da
REDAZIONE
29 Marzo 2026

Donne blues

In un vecchio libricino del 1994 intitolato La storia del jazz, lo scrittore e critico musicale romano Walter Mauro (1925-2012) scrive che il country blues era quasi sempre di prerogativa maschile, mentre il city blues era solitamente appannaggio di cantanti donne.

Il motivo – si legge sempre nel libricino – era dovuto al fatto che lo sviluppo delle metropoli americane e le conseguenti migrazioni dei contadini afroamericani verso i grandi centri urbani avevano provocato una profonda mutazione della condizione familiare e sociale: da una parte c’era il blues rurale prevalentemente di cantanti uomini, come Robert Johnson e Blind Lemon Jefferson, incentrato su “amori contrastati, violenti, tipici di un’esistenza emarginata di dolore e di pena”; dall’altra invece il blues urbano eseguito soprattutto da interpreti donne quali, per esempio, Bessie Smith e Gertrude “Ma” Rainey, che improvvisamente si ritrovarono sole e abbandonate perché i propri compagni erano costretti a trascorrere gran parte del tempo in fabbrica.

Prendendo spunto da questa interessante riflessione, abbiamo pensato di stilare una playlist di 10 canzoni eseguite da cantanti donne che hanno fatto la storia del blues.

Le dieci canzoni si possono ascoltare di seguito, tramite YouTube, oppure su Spotify attraverso questo link. Buon ascolto. (La redazione)

St. Louis Blues. BESSIE SMITH

Countin’ the Blues. GERTRUDE “MA” RAINEY

Hoodoo Lady Blues. MEMPHIS MINNIE

Rolling Log Blues. LOTTIE KIMBROUGH

Till the Cows Come Home. LUCILLE BOGAN

Black Snake Blues. VICTORIA SPIVEY

When I’m gone. ELIZABETH COTTEN

Santa Fe Blues. ESTELLE YANCEY

Hard Up Blues. RUBY SMITH

You Had Too Much. CLARA SMITH

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29 Marzo 2026

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