Carnevale: tra riti antichi e feste moderne

Il Carnevale è la grande festa del periodo invernale, diffusa nei paesi cattolici prima della Quaresima, che prepara alle festività pasquali. Oltre al divertimento, la tradizione del Carnevale ha origini antichissime legate alla fecondità della terra e alla gioia come strumento di rinascita.

Origini del Carnevale

Non esiste una certezza sull’origine del termine “Carnevale”. Alcuni studiosi collegano il nome a car navalis, il rito della nave sacra portata in processione su un carro. Altri ritengono che significhi carne levare (“togliere la carne”) o carne vale (“carne, addio”), in riferimento al digiuno quaresimale che inizia il mercoledì delle Ceneri, dopo il Martedì grasso. Febbraio, il mese in cui si celebra il Carnevale, era nell’antica Roma dedicato alle purificazioni. Il dio Februus veniva onorato con riti funebri in memoria dei defunti. Contemporaneamente, si celebravano cerimonie di fecondità come i Lupercali, in onore di Marte e Fauno, per garantire la prosperità di uomini e animali.

Il riso che sconfigge il lutto

Il Carnevale unisce riti di fecondità e allegria. Ridere è simbolo di vita e rinascita, capace di sconfiggere la morte e il lutto. Nella tradizione greca e romana, divinità come Ghelos e Risus erano associate al riso e alla fertilità. Nei miti dei misteri eleusini, un gesto che fa ridere la dea Demetra riportava la vita nel mondo, facendo nascere piante, animali e uomini. Il riso diventa così strumento di rinascita e celebrazione della natura.

Le feste di Carnevale

Durante il Carnevale, ogni scherzo è permesso. Le feste si caratterizzano per burle, mascherate e grandi mangiate. Nel Medioevo, il ‘re del Carnevale’ garantiva la sospensione temporanea delle regole sociali: uomini e donne invertivano i ruoli, i ricchi indossavano abiti da poveri e viceversa. I balli tradizionali, come il saltarello, imitavano la crescita delle spighe di grano. Più alto saltavano i danzatori, più fertile sarebbe stata la terra. La danza e il riso sancivano il ritorno della primavera.

I carri allegorici del Rinascimento

Nel Rinascimento, i carri carnevaleschi esprimevano la grandezza dei signori e permettevano al popolo momenti di baccanale. Scene mitologiche, episodi biblici, allegorie e favole venivano rappresentate per educare e divertire. Il carro di Carnevale divenne uno strumento di propaganda politica e culturale, offrendo al popolo una visione del mondo elaborata dall’élite.

Le maschere

Le maschere sono tra gli elementi più suggestivi del Carnevale. Nacquero a Venezia nel XIII secolo e si diffusero in Italia e in Europa, anche grazie al teatro dell’arte. Permettevano di invertire ruoli sociali e celare l’identità. Ogni regione d’Italia ha le sue maschere tipiche, da Gianduia in Piemonte a Pulcinella a Napoli, fino a Pantalone e Colombina a Venezia. I bambini oggi continuano a travestirsi, evocando la magia del passato.

Il carnevale dei lupacchiotti

Nell’antica Roma, il 15 febbraio, i Luperci celebravano riti di fecondità nel Lupercale, grotta vicino al Palatino. Dopo l’uccisione rituale di capre, due giovani nobili venivano purificati con sangue e latte, scatenando il riso, simbolo di fertilità. Le pelli delle capre venivano trasformate in strisce simili alle stelle filanti e lanciate alle donne che desideravano figli. Anche questa tradizione mostra come riso e allegria fossero considerati strumenti di rinascita.

Scherzi da prete

Nel Medioevo esistevano gli “scherzi da prete“, pantomime e burle organizzate dai sacerdoti nelle chiese. L’obiettivo era rallegrare i fedeli prima della Quaresima e predisporli all’ascolto dei precetti religiosi. Si lanciavano salsicciotti e castagnole, trasformando la sacralità in momento di gioia collettiva.

Conclusione

Il Carnevale rappresenta un ponte tra tradizione e divertimento. Dalla purificazione e celebrazione dei defunti, fino al riso e alla danza, ogni aspetto richiama la rinascita della natura e la gioia collettiva. Carri, maschere e feste continuano a incarnare la vitalità di una celebrazione antica, mantenendo vivo il legame tra passato e presente. (La redazione)

