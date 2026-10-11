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Addio a Wilma De Angelis, la pioniera dei programmi di cucina in TV che conquistò gli italiani senza saper cucinare greenMe (leggi di più)
È morta Wilma De Angelis, cantante e conduttrice televisiva Spettakolo! (leggi di più)
È morta Wima De Angelis: aveva 96 anni Il Post (leggi di più)
Personaggio popolarissimo, ha attraversato oltre settant’anni di carriera passando dalla musica leggera alla tv dove fu pioniera di programmi di ricette. L'articolo completo su Rainews.it Facebook (leggi di più)
È morta Wilma De Angelis, la pioniera dei programmi di cucina aveva 96 anni LaPresse (leggi di più)
Farewell to Wilma De Angelis; the singer has died aged 96 Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Wilma De Angelis, la decisione di non avere figli e il grande amore Gianni (incontrato a 60 anni): «Abbiamo scelto di non vivere insieme» Leggo.it (leggi di più)
È morta Wilma De Angelis, aveva 96 anni RaiNewsWilma De Angelis è morta a 96 anni: addio alla cantante di 'Nessuno' e volto storico della tv AdnkronosWilma De Angelis, addio alla regina della tv che cantava «Patatina» Giornale di BresciaÈ morta Wilma De Angelis ANSAMorta Wilma De Angelis, cantante e icona della tv: aveva 96 anni. L'annuncio del nipote: «Il tuo sorriso ci scalderà per sempre il cuore» Corriere della SeraWilma De Angelis, l... (leggi di più)
Addio a Wilma De Angelis, la cantante e icona della TV è morta a 96 anni OggiTreviso (leggi di più)
Addio a Wilma De Angelis, la "Patatina" della canzone italiana nove volte protagonista al Festival di Sanremo Riviera24 (leggi di più)
Quando Wilma De Angelis disse: “Compravamo anfetamine in farmacia come fossero aspirine” il Giornale (leggi di più)
Addio a Wilma De Angelis, morta a Milano agenzia giornalistica opinione (leggi di più)
Wilma De Angelis, addio alla voce di "Nessuno", "Patatina" e "Quando vien la sera" Recensiamo Musica (leggi di più)
Il celebre duetto di Wilma De Angelis e Mina a Canzonissima: le due versioni del brano "Nessuno" a confronto Corriere della Sera (leggi di più)
È morta la cantante e conduttrice Wilma De Angelis, protagonista della televisione italiana Tgcom24 (leggi di più)
Addio a Wilma De Angelis Rockol (leggi di più)
Wilma De Angelis: Quando Mina ha interpretato la mia "Nessuno" ho pianto RaiNews (leggi di più)
È morta Wilma De Angelis, la cantante e conduttrice tv aveva 96 anni Sky TG24 (leggi di più)
Wilma De Angelis è morta a 96 anni, il post del nipote Fabio: «Il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore» Il Gazzettino (leggi di più)
Addio a Wilma De Angelis: “Non ero una cuoca, ma ho insegnato a cucinare agli italiani” la Repubblica (leggi di più)
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