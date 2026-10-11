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🎤 Addio a Wilma De Angelis, cantante e conduttrice televisiva italiana 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 domenica 11 ottobre 2026

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11 Ottobre 2026

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🍳 Addio a Wilma De Angelis, la pioniera dei programmi di cucina in TV che conquistò gli italiani senza saper cucinare - greenMe

Addio a Wilma De Angelis, la pioniera dei programmi di cucina in TV che conquistò gli italiani senza saper cucinare  greenMe (leggi di più)

📰 È morta Wilma De Angelis, cantante e conduttrice televisiva - Spettakolo!

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📰 È morta Wima De Angelis: aveva 96 anni - Il Post

È morta Wima De Angelis: aveva 96 anni  Il Post (leggi di più)

📣🎤 Personaggio popolarissimo, ha attraversato oltre settant’anni di carriera passando dalla musica leggera alla tv dove fu pioniera di programmi di ricette. L'articolo completo su Rainews.it - Facebook

Personaggio popolarissimo, ha attraversato oltre settant’anni di carriera passando dalla musica leggera alla tv dove fu pioniera di programmi di ricette. L'articolo completo su Rainews.it  Facebook (leggi di più)

🍳 È morta Wilma De Angelis, la pioniera dei programmi di cucina aveva 96 anni - LaPresse

È morta Wilma De Angelis, la pioniera dei programmi di cucina aveva 96 anni  LaPresse (leggi di più)

📰 Farewell to Wilma De Angelis; the singer has died aged 96 - Il Sole 24 ORE

Farewell to Wilma De Angelis; the singer has died aged 96  Il Sole 24 ORE (leggi di più)

📰 Wilma De Angelis, la decisione di non avere figli e il grande amore Gianni (incontrato a 60 anni): «Abbiamo scelto di non vivere insieme» - Leggo.it

Wilma De Angelis, la decisione di non avere figli e il grande amore Gianni (incontrato a 60 anni): «Abbiamo scelto di non vivere insieme»  Leggo.it (leggi di più)

📣 È morta Wilma De Angelis, aveva 96 anni - RaiNews

È morta Wilma De Angelis, aveva 96 anni  RaiNewsWilma De Angelis è morta a 96 anni: addio alla cantante di 'Nessuno' e volto storico della tv  AdnkronosWilma De Angelis, addio alla regina della tv che cantava «Patatina»  Giornale di BresciaÈ morta Wilma De Angelis  ANSAMorta Wilma De Angelis, cantante e icona della tv: aveva 96 anni. L'annuncio del nipote: «Il tuo sorriso ci scalderà per sempre il cuore»  Corriere della SeraWilma De Angelis, l... (leggi di più)

📰 Addio a Wilma De Angelis, la cantante e icona della TV è morta a 96 anni - OggiTreviso

Addio a Wilma De Angelis, la cantante e icona della TV è morta a 96 anni  OggiTreviso (leggi di più)

📰 Addio a Wilma De Angelis, la "Patatina" della canzone italiana nove volte protagonista al Festival di Sanremo - Riviera24

Addio a Wilma De Angelis, la "Patatina" della canzone italiana nove volte protagonista al Festival di Sanremo  Riviera24 (leggi di più)

📰 Quando Wilma De Angelis disse: “Compravamo anfetamine in farmacia come fossero aspirine” - il Giornale

Quando Wilma De Angelis disse: “Compravamo anfetamine in farmacia come fossero aspirine”  il Giornale (leggi di più)

📰 Addio a Wilma De Angelis, morta a Milano - agenzia giornalistica opinione

Addio a Wilma De Angelis, morta a Milano  agenzia giornalistica opinione (leggi di più)

📰 Wilma De Angelis, addio alla voce di "Nessuno", "Patatina" e "Quando vien la sera" - Recensiamo Musica

Wilma De Angelis, addio alla voce di "Nessuno", "Patatina" e "Quando vien la sera"  Recensiamo Musica (leggi di più)

📰 Il celebre duetto di Wilma De Angelis e Mina a Canzonissima: le due versioni del brano "Nessuno" a confronto - Corriere della Sera

Il celebre duetto di Wilma De Angelis e Mina a Canzonissima: le due versioni del brano "Nessuno" a confronto  Corriere della Sera (leggi di più)

📰 È morta la cantante e conduttrice Wilma De Angelis, protagonista della televisione italiana - Tgcom24

È morta la cantante e conduttrice Wilma De Angelis, protagonista della televisione italiana  Tgcom24 (leggi di più)

🎸 Addio a Wilma De Angelis - Rockol

Addio a Wilma De Angelis  Rockol (leggi di più)

📣 Wilma De Angelis: Quando Mina ha interpretato la mia "Nessuno" ho pianto - RaiNews

Wilma De Angelis: Quando Mina ha interpretato la mia "Nessuno" ho pianto  RaiNews (leggi di più)

📰 È morta Wilma De Angelis, la cantante e conduttrice tv aveva 96 anni - Sky TG24

È morta Wilma De Angelis, la cantante e conduttrice tv aveva 96 anni  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Wilma De Angelis è morta a 96 anni, il post del nipote Fabio: ​«Il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore» - Il Gazzettino

Wilma De Angelis è morta a 96 anni, il post del nipote Fabio: ​«Il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore»  Il Gazzettino (leggi di più)

🍳 Addio a Wilma De Angelis: “Non ero una cuoca, ma ho insegnato a cucinare agli italiani” - la Repubblica

Addio a Wilma De Angelis: “Non ero una cuoca, ma ho insegnato a cucinare agli italiani”  la Repubblica (leggi di più)

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