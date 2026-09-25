Dylan Dog compie 40 anni: al via le celebrazioni

Il 26 settembre 1986 arrivava per la prima volta in edicola L’alba dei morti viventi, il primo albo di Dylan Dog, l’Indagatore dell’Incubo creato da Tiziano Sclavi per Sergio Bonelli Editore. A quarant’anni dall’esordio, le celebrazioni dedicate al personaggio entrano nel vivo con iniziative in tutta Italia, nuove pubblicazioni e il debutto a teatro.

Dylan Dog Horror Night e le iniziative per i 40 anni

I festeggiamenti per i 40 anni di Dylan Dog iniziano venerdì 25 settembre con la Dylan Dog Horror Night, organizzata in una selezione di 80 sedi tra librerie Ubik e fumetterie Funside. Gli appuntamenti saranno accompagnati da allestimenti dedicati al personaggio e al suo universo narrativo.

In diverse sedi, sceneggiatori e disegnatori della serie incontreranno il pubblico per raccontare curiosità, aneddoti e retroscena legati alla storia di Dylan Dog. Al Bonelli Store di Milano è invece prevista una matinée speciale sabato 26 settembre.

Sempre il 26 settembre arriverà in edicola l’albo numero 481, Prima che sia l’alba, scritto da Barbara Baraldi e disegnato da Davide Furnò. L’albo sarà pubblicato eccezionalmente a colori e sarà proposto in una confezione sigillata con copertina a sorpresa.

I lettori potranno trovare la copertina regular, realizzata da Gianluca e Raul Cestaro, oppure una delle tre variant firmate da Claudio Villa, Corrado Roi e Angelo Stano, disponibili in un numero limitato di copie.

È inoltre già arrivato in libreria e fumetteria il volume celebrativo dedicato alla stessa storia. L’edizione, in bianco e nero, comprende la vicenda dell’albo dell’anniversario e otto tavole a fumetti esclusive.

Dylan Dog arriva per la prima volta a teatro

Il principale appuntamento delle celebrazioni sarà il debutto teatrale di Dylan Dog. Dal 28 ottobre 2026, con anteprime speciali dal 22 ottobre, il Teatro Eliseo di Roma ospiterà Dylan Dog Horror Show, scritto da Tiziano Sclavi e Nicola Russo e diretto da Valter Malosti.

Si tratta della prima produzione teatrale di Sergio Bonelli Editore dedicata all’universo dell’Indagatore dell’Incubo. In occasione dello spettacolo, il Teatro Eliseo riaprirà le proprie porte e il foyer sarà trasformato in uno spazio esperienziale dedicato alla dimensione visiva e narrativa del personaggio.

Nel cast, Gabriele Graham Gasco interpreterà Dylan Dog, mentre Loris Fabiani sarà Groucho. Con loro ci saranno Marit Nissen nel ruolo di Veronika, Ida Marinelli come Madame Trelkovski, Danilo Nigrelli nei panni di un demone multipersonalità, Antonino Iuorio come Ispettore Bloch e Dario Battaglia nel ruolo di Xabaras.

Completano il cast Camilla Nigro nel ruolo di Bree Daniels, Beatrice Vecchione come Lillie Connolly, Annamaria Troisi nei panni di Morgana e Sofia Fusciani in quelli di Anna Never.

Sul palco saranno presenti anche i performer Fabio Bergaglio, Antonio Carta, Alessandro Pallecchi, Sofia Celentani Ungaro, Cecilia Francesca Croce, Michele Calcari e Giovanni Fasser. La parte musicale sarà affidata a un power trio composto da Paolo Spaccamonti alla chitarra, Luca Cavina al basso e Jacopo Battaglia alla batteria.

Conclusione

Le celebrazioni per i 40 anni di Dylan Dog proseguiranno nei prossimi mesi con nuove pubblicazioni e iniziative speciali. Dal debutto in edicola del 1986 alle attività organizzate per l’anniversario, il programma coinvolge librerie, fumetterie, eventi e, per la prima volta, il teatro. I prossimi appuntamenti saranno comunicati attraverso il sito dedicato ai festeggiamenti e quello di Sergio Bonelli Editore. (La redazione)