💿 Music from Saharan WhatsApp, la compilation di Sahel Sounds

Nel 2020 Sahel Sounds ha dato vita a Music from Saharan WhatsApp, un progetto che ha raccolto una serie di brevi EP digitali dedicati alle esibizioni dal vivo di alcuni artisti del Sahel. I musicisti hanno registrato i brani con il proprio cellulare e li hanno inviati all’etichetta di Portland, in Oregon, attraverso WhatsApp. A distanza di due anni, una selezione dei brani preferiti della serie è stata raccolta per la prima volta in un formato fisico. Il risultato è stato quindi Music from Saharan WhatsApp, una compilation LP pubblicata il 10 giugno 2022.

Un progetto nato attraverso WhatsApp

Nel 2020 Sahel Sounds ha lanciato una chiamata aperta alla propria rete di artisti e musicisti. I partecipanti hanno registrato alcuni brani con il telefono e li hanno inviati all’etichetta attraverso la popolare applicazione di messaggistica. Il progetto ha documentato diverse espressioni musicali del Sahel. Tra queste hanno trovato spazio il techno nigerino, il wedding rock, la chitarra Woodabe, il WZN, la musica tradizionale e la musica mandinga.

La formula della serie è stata pensata per avere una durata limitata. Ogni sessione è rimasta disponibile su Bandcamp per un mese. Il pubblico ha potuto acquistare gli EP attraverso un sistema di prezzo a scala variabile. I ricavi sono stati trasferiti direttamente ai musicisti. Dopo un mese, ogni EP ha lasciato spazio a una nuova pubblicazione. Questa struttura ha reso la serie una successione di uscite digitali temporanee, legate alle registrazioni realizzate dagli stessi artisti.

Dai digital EP al formato fisico

Nel 2022 Sahel Sounds ha recuperato alcuni dei brani preferiti pubblicati durante la serie. Per la prima volta, queste registrazioni sono uscite al di fuori di Bandcamp all’interno di una raccolta in formato LP. Music from Saharan WhatsApp ha riunito così una selezione del materiale pubblicato originariamente attraverso gli EP digitali. Il progetto ha mantenuto il legame con la formula iniziale, basata su registrazioni realizzate direttamente dai musicisti e inviate all’etichetta tramite WhatsApp. La pubblicazione fisica ha dato quindi una nuova collocazione a brani nati all’interno di un progetto digitale e temporaneo.

Gli artisti presenti nella compilation

La raccolta ha incluso alcuni degli artisti già presenti nel catalogo di Sahel Sounds. Tra questi figurano Etran de L’Aïr, Hama e Alkibar Jr. Nel disco è comparsa anche Amaria Hamadaler, componente delle Les Filles de Illighadad. La compilation ha inoltre presentato Bounaly e Andal Sukabe, indicati come nuovi artisti per l’etichetta. La selezione ha quindi riunito musicisti già legati a Sahel Sounds e nuovi nomi entrati nel catalogo attraverso questa serie di pubblicazioni.

Una fotografia della musica del Sahel

Il progetto ha documentato una parte della produzione musicale contemporanea del Sahel attraverso un metodo diretto. Gli artisti hanno utilizzato il proprio telefono per registrare le esibizioni e hanno inviato il materiale senza passare da una tradizionale sessione di studio. La serie ha così messo insieme linguaggi musicali differenti. Music from Saharan WhatsApp ha successivamente conservato una parte di quelle registrazioni in un unico LP, pubblicato il 10 giugno 2022. (La redazione)