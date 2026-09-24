Home ARTICOLI Forum del giornalismo musicale 2026: programma, premi e seminario sui cantautori
ARTICOLI

Forum del giornalismo musicale 2026: programma, premi e seminario sui cantautori

Forum del giornalismo musicale 2026 a Faenza il 3 e 4 ottobre: il programma dell’11ª edizione con la Targa Mei Musicletter, il Premio Michele Manzotti a Federico Guglielmi, il seminario sui cantautori e l’incontro con Lamante.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
24 Settembre 2026

Forum del giornalismo musicale

Segui Musicletter.it su Google

Si avvicina l’11ª edizione del Forum del giornalismo musicale, in programma il 3 e 4 ottobre a Faenza, nella Sala del Consiglio comunale. L’appuntamento, ideato da Giordano Sangiorgi e diretto da Enrico Deregibus, si svolgerà nell’ambito del MEI – Meeting Etichette Indipendenti. Il programma riunisce premi, incontri tra giornalisti e un seminario dedicato alla canzone d’autore contemporanea. Tra gli appuntamenti anche la consegna della Targa Mei Musicletter, ideata da Luca D’Ambrosio.

La Targa Mei Musicletter apre il programma

Sabato 3 ottobre, alle 17.30, il Forum prenderà il via con la consegna della Targa Mei Musicletter, riconoscimento dedicato all’informazione musicale sul web. Il premio, ideato da Luca D’Ambrosio, vedrà quest’anno tre riconoscimenti. Freak Out Magazine riceverà la targa come miglior sito web. Il premio per il miglior blog personale andrà invece a Myspiace di Paolo Albera. Tra i riconoscimenti figura anche Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty, premiato come miglior progetto musicale per la libertà e la pace.

Il Premio Michele Manzotti a Federico Guglielmi

Alle 18 sarà consegnato il Premio Michele Manzotti, istituito in memoria del giornalista della Nazione scomparso nel 2022. L’edizione 2026 premierà Federico Guglielmi, figura storica della critica musicale indipendente, vicino al traguardo dei cinquant’anni di attività. A consegnare il riconoscimento sarà Laura Morotti, moglie di Manzotti.

A seguire, Guglielmi parteciperà a un confronto sul tema “Cos’è oggi il giornalismo musicale”. Con lui dialogheranno giornalisti di generazioni diverse: Paolo Albera, Carlo Babando, Salvo Battaglia, Luca D’Ambrosio, Giulio Di Donna e Giulia Nuti. L’incontro offrirà quindi un’occasione per discutere l’evoluzione della critica musicale e del lavoro giornalistico nel panorama contemporaneo.

Il seminario sui cantautori

Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, il programma proseguirà con il seminario “Ci sono ancora i cantautori oggi?”. L’incontro è accreditato come formazione professionale continua per gli iscritti all’Ordine dei giornalisti. Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il portale formazionegiornalisti.it. Il seminario resta comunque aperto anche ai non iscritti, in qualità di uditori.

Il programma prevede diversi interventi. Federico Savini parlerà di “Cent’anni di cantautori tra le facili etichette e le questioni di sostanza”. Maurizio Marchesi affronterà il tema dei “Burattinai di parole”. A seguire, Enrico de Angelis ricostruirà la storia della canzone d’autore italiana nel Novecento con “Com’è cominciato il viaggio”. Alice Di Matteo analizzerà le figure retoriche nei cantautori contemporanei con “Metafore del presente”. Infine, Simone Arminio parlerà del passaggio dalla leva degli anni Venti alle nuove forme di musica e parole.

Lamante protagonista dell’appuntamento finale

Il seminario culminerà alle 12 con “Cantautrice, rock, oggi”, incontro dedicato a Lamante, nome d’arte di Giorgia Pietribiasi. L’artista riceverà la Targa “MEI artista emergente 2026”. Durante l’appuntamento converserà con Enrico Deregibus e proporrà anche un live acustico. L’incontro seguirà la sua esibizione sul palco principale del MEI, in piazza della Libertà, prevista nella serata di sabato 3 ottobre.

Dieci anni di incontri sul giornalismo musicale

Nel corso dei suoi primi dieci anni, il Forum del giornalismo musicale ha coinvolto circa 400 giornalisti provenienti da grandi testate, webzine, radio e televisioni. Assemblee, lezioni e percorsi di aggiornamento professionale hanno caratterizzato le precedenti edizioni. Anche quest’anno il Forum propone quindi momenti dedicati al confronto e alla formazione, con uno sguardo rivolto al giornalismo musicale e alla trasformazione della canzone d’autore. (La redazione)

Reset
CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.ITIscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 24 Settembre 2026

✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT

La redazione cura quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti sul panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, agli artisti emergenti e ai fenomeni culturali contemporanei. Si occupa inoltre di informazione e approfondimento sull’attualità, sulla cultura, sullo sport e su altri temi di interesse pubblico. Il lavoro redazionale segue un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it collabora con autori, blogger, giornalisti e contributori per raccontare il presente attraverso prospettive diverse, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze. Per contatti e informazioni: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
24 Settembre 2026

Articoli recenti

⚽ Al via la UEFA Nations League 2026: partite e risultati aggiornati 🛑 Notizie dell’ultim’ora giovedì 24 settembre 2026

24 Settembre 2026

🔔📢📰 Le principali news e gli ultimi aggiornamenti di oggi 🛑 Notizie dell’ultim’ora giovedì 24 settembre 2026

24 Settembre 2026

🏟️​👥🎸 Concerti 2026: live, festival e date da non perdere 🔴 giovedì 24 settembre 2026

23 Settembre 2026

Oasis live 2027, tutte le date del tour: da Glasgow a Knebworth, passando per Roma

23 Settembre 2026

🎧 ML Radio: la playlist radio di Musicletter.it, musica da ascoltare ovunque

23 Settembre 2026

📊Sondaggio politico: vota il tuo partito di riferimento

23 Settembre 2026
Scarica l'APP App Radio WhatsApp Segui