Forum del giornalismo musicale 2026: programma, premi e seminario sui cantautori

Si avvicina l’11ª edizione del Forum del giornalismo musicale, in programma il 3 e 4 ottobre a Faenza, nella Sala del Consiglio comunale. L’appuntamento, ideato da Giordano Sangiorgi e diretto da Enrico Deregibus, si svolgerà nell’ambito del MEI – Meeting Etichette Indipendenti. Il programma riunisce premi, incontri tra giornalisti e un seminario dedicato alla canzone d’autore contemporanea. Tra gli appuntamenti anche la consegna della Targa Mei Musicletter, ideata da Luca D’Ambrosio.

La Targa Mei Musicletter apre il programma

Sabato 3 ottobre, alle 17.30, il Forum prenderà il via con la consegna della Targa Mei Musicletter, riconoscimento dedicato all’informazione musicale sul web. Il premio, ideato da Luca D’Ambrosio, vedrà quest’anno tre riconoscimenti. Freak Out Magazine riceverà la targa come miglior sito web. Il premio per il miglior blog personale andrà invece a Myspiace di Paolo Albera. Tra i riconoscimenti figura anche Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty, premiato come miglior progetto musicale per la libertà e la pace.

Il Premio Michele Manzotti a Federico Guglielmi

Alle 18 sarà consegnato il Premio Michele Manzotti, istituito in memoria del giornalista della Nazione scomparso nel 2022. L’edizione 2026 premierà Federico Guglielmi, figura storica della critica musicale indipendente, vicino al traguardo dei cinquant’anni di attività. A consegnare il riconoscimento sarà Laura Morotti, moglie di Manzotti.

A seguire, Guglielmi parteciperà a un confronto sul tema “Cos’è oggi il giornalismo musicale”. Con lui dialogheranno giornalisti di generazioni diverse: Paolo Albera, Carlo Babando, Salvo Battaglia, Luca D’Ambrosio, Giulio Di Donna e Giulia Nuti. L’incontro offrirà quindi un’occasione per discutere l’evoluzione della critica musicale e del lavoro giornalistico nel panorama contemporaneo.

Il seminario sui cantautori

Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, il programma proseguirà con il seminario “Ci sono ancora i cantautori oggi?”. L’incontro è accreditato come formazione professionale continua per gli iscritti all’Ordine dei giornalisti. Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il portale formazionegiornalisti.it. Il seminario resta comunque aperto anche ai non iscritti, in qualità di uditori.

Il programma prevede diversi interventi. Federico Savini parlerà di “Cent’anni di cantautori tra le facili etichette e le questioni di sostanza”. Maurizio Marchesi affronterà il tema dei “Burattinai di parole”. A seguire, Enrico de Angelis ricostruirà la storia della canzone d’autore italiana nel Novecento con “Com’è cominciato il viaggio”. Alice Di Matteo analizzerà le figure retoriche nei cantautori contemporanei con “Metafore del presente”. Infine, Simone Arminio parlerà del passaggio dalla leva degli anni Venti alle nuove forme di musica e parole.

Lamante protagonista dell’appuntamento finale

Il seminario culminerà alle 12 con “Cantautrice, rock, oggi”, incontro dedicato a Lamante, nome d’arte di Giorgia Pietribiasi. L’artista riceverà la Targa “MEI artista emergente 2026”. Durante l’appuntamento converserà con Enrico Deregibus e proporrà anche un live acustico. L’incontro seguirà la sua esibizione sul palco principale del MEI, in piazza della Libertà, prevista nella serata di sabato 3 ottobre.

Dieci anni di incontri sul giornalismo musicale

Nel corso dei suoi primi dieci anni, il Forum del giornalismo musicale ha coinvolto circa 400 giornalisti provenienti da grandi testate, webzine, radio e televisioni. Assemblee, lezioni e percorsi di aggiornamento professionale hanno caratterizzato le precedenti edizioni. Anche quest’anno il Forum propone quindi momenti dedicati al confronto e alla formazione, con uno sguardo rivolto al giornalismo musicale e alla trasformazione della canzone d’autore. (La redazione)