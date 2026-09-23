Oasis live 2027, tutte le date del tour: da Glasgow a Knebworth, passando per Roma

Gli Oasis tornano al centro della programmazione live con Oasis Live ’27, il tour che attraverserà Regno Unito, Europa e Stati Uniti. Il calendario fornito comprende appuntamenti in alcuni grandi stadi e luoghi dedicati ai concerti, con più date in diverse città. Il percorso partirà da Glasgow e proseguirà attraverso Manchester, Monaco, Barcellona, Amsterdam, Parigi e Roma. Successivamente, la tournée raggiungerà Boston, Las Vegas, Slane Castle e Knebworth.

Oasis Live ’27: le date in Europa

Il tour prenderà il via al Celtic Park di Glasgow, dove gli Oasis sono indicati in concerto il 21, 23, 25, 28 e 29 maggio. A giugno sarà invece la volta di Manchester. L’Etihad Stadium ospiterà la band il 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 e 26 giugno. A luglio il calendario proseguirà fuori dal Regno Unito. Il primo appuntamento sarà a Monaco, all’Allianz Arena, con concerti il 2 e 3 luglio. Seguiranno Barcellona, il 10 e 11 luglio all’Estadi Olímpic Lluís Companys, e Amsterdam, il 16 e 17 luglio alla Johan Cruijff ArenA. Il tour toccherà poi Parigi, con due date al Stade de France il 23 e 24 luglio. Subito dopo arriverà in Italia: lo Stadio Olimpico di Roma è indicato come sede dei concerti del 26, 29 e 30 luglio.

Dagli Stati Uniti a Knebworth

Ad agosto il calendario porterà gli Oasis negli Stati Uniti. Il programma indica Boston e il Gillette Stadium per il 10, 13 e 14 agosto. Successivamente, la band si sposterà a Las Vegas, dove l’Allegiant Stadium ospiterà gli appuntamenti del 20, 21 e 24 agosto. A settembre il tour tornerà in Europa. Gli Oasis saranno a Slane Castle, in Irlanda, il 4 e 5 settembre. Il calendario si concluderà quindi nel Regno Unito con gli appuntamenti di Knebworth, previsti per l’11, 12, 18 e 19 settembre. Il programma di Oasis Live ’27 comprende quindi numerose date distribuite tra Regno Unito, Europa e Stati Uniti, con più appuntamenti nelle principali tappe del percorso.

Gli Oasis tra storia e ritorno sulle scene

Gli Oasis sono una band rock inglese formatasi a Manchester nel 1991. La formazione iniziale comprendeva Liam Gallagher, Paul Arthurs, Paul McGuigan e Tony McCarroll. Pochi mesi dopo entrò nel gruppo anche Noel Gallagher, che assunse un ruolo centrale nella scrittura dei brani e nella direzione artistica della band. Nel 1994 arrivò l’album Definitely Maybe, seguito nel 1995 da (What’s the Story) Morning Glory?. Il secondo lavoro consolidò il successo internazionale del gruppo e accompagnò la nota rivalità con i Blur, definita dalla stampa britannica Battle of Britpop.

Nel 1996 gli Oasis si esibirono per due serate a Knebworth, davanti a 125.000 persone per ciascun appuntamento. L’anno successivo pubblicarono Be Here Now, che registrò 696.000 copie vendute nella prima settimana nel Regno Unito. Nel corso degli anni successivi la formazione cambiò più volte. Il gruppo pubblicò Standing on the Shoulder of Giants nel 2000, Heathen Chemistry nel 2002, Don’t Believe the Truth nel 2005 e Dig Out Your Soul nel 2008.

Nel 2009 gli Oasis si sciolsero dopo l’uscita di Noel Gallagher. Gli altri componenti proseguirono con il nome Beady Eye fino allo scioglimento del gruppo nel 2014. Entrambi i fratelli Gallagher intrapresero inoltre carriere soliste. Nel 2024 gli Oasis si riunirono e annunciarono Oasis Live ’25 Tour, intrapreso l’anno successivo. La formazione indicata comprende Liam e Noel Gallagher, Bonehead, Gem Archer e Andy Bell.

Un percorso che arriva fino al 2027

Il calendario di Oasis Live ’27 presenta così un itinerario articolato in diverse città e grandi strutture. Tra maggio e settembre, il tour attraverserà tre aree principali: Regno Unito, Europa continentale e Stati Uniti. La conclusione a Knebworth richiama inoltre uno dei luoghi già legati alla storia dal vivo della band. Il programma fornito indica quattro appuntamenti, distribuiti tra l’11, il 12, il 18 e il 19 settembre 2027. (La redazione)