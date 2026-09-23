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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi mercoledì 23 settembre 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
23 Settembre 2026

Quotidiani

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Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

mercoledì 23 settembre 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
mercoledì, 23 settembre 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
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RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Morozov: «Il Cremlino non accetterà nessun cessate il fuoco»
    di Orlando Trinchi
    Parla il politologo russo: «Le condizioni poste dal Cremlino creano una situazione di stallo permanente. Le elezioni in Russia? L’esito era predeterminato»
  • «Con l’Iran o accordo o annientamento». All’Onu Trump fa un comizio elettorale
    di Mattia Ferraresi
    Dall’Ia ribattezzata «super intelligenza» all’accordo sulla Groenlandia, passando per l’Ucraina: «Ora Putin fermi la guerra». Al suo partito sussurra di arrangiarsi per il midterm. Poi vede (e loda) Zelensky: «Ho un rapporto molto stretto con Kiev»
  • La campagna elettorale permanente di Meloni
    di Gianfranco Pasquino
    Per alcuni governanti non proprio brillanti, la campagna elettorale permanente è indispensabile. Serve a nascondere che sotto il governo niente. Alla premier, i modi e i toni della campagna elettorale sono sempre piaciuti. Nessuna sorpresa, quindi, che abbia deciso che deve alzare il tiro dei suoi interventi oratori a un anno dalla conclusione della legislatura
  • Pd di nuovo nei guai sull’antisemitismo. Ma Schlein si blinda
    di Daniela Preziosi
    Il Pd si divide anche alla Camera sul ddl. Alle primarie l’ala moderata sostiene la segretaria, ma c’è il problema del soldato Gori. Che vuole correre
  • I conti pubblici sono un flop. E Meloni attacca Mattarella sulla scuola
    di Stefano Iannaccone
    La premier: «Il capo dello Stato da ministro firmava circolari su tetto stranieri a scuola». Minaccia sulla legge elettorale: «Se non passa, a casa». Resta il rebus della manovra


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Roma, cade da un’impalcatura mentre lavora alla realizzazione della nuova illuminazione del Colosseo: morto operaio 22enne
    di Redazione Cronaca
    Stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione del Colosseo, quando è caduto da un’impalcatura alta una decina di metri. È morto così, stando alla prima ricostruzione della dinamica, Andrea Moretti, operaio 22enne specializzato nei lavori in fune in quota. L’incidente si è verificato questa notte, all’interno dell’Anfiteatro Flavio. In segno di lutto il Parco archeologico […] L'articolo Roma, cade da un’impalcatura mentre lavora alla realizzazione della nuova illuminazione del Colosseo: morto operaio 22enne proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Djokovic “invidioso” di Sinner, il fisioterapista svela: “Ci chiede perché non ci alleniamo come lui”. Intanto il numero uno in campo con Cobolli
    di Redazione Sport
    Novak Djokovic ‘spia’ gli allenamenti di Jannik Sinner. Il tennista serbo, eliminato al primo turno degli US Open, sta preparando l’ultima parte di stagione e, per farlo, si ispira agli allenamenti dell’azzurro, ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare lo Slam americano. A rivelarlo è stato il fisioterapista di […] L'articolo Djokovic “invidioso” di Sinner, il fisioterapista svela: “Ci chiede perché non ci alleniamo come lui”. Intanto il numero uno in campo con Cobolli proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Gare più brevi, limiti d’orario e più spazio a social e spettacolo: tutte le novità del nuovo regolamento in Formula 1
    di Lorenzo Pastuglia
    La Formula 1 del futuro vuole andare sempre più veloce. Nel 2027 i Gran Premi saranno più corti, il programma dei weekend più flessibile e le gare interrotte dalla pioggia potranno avere più margine per ripartire. Ma, soprattutto, il campionato continua a cambiare pelle: meno tempo da dedicare alla corsa, più spazio allo spettacolo, ai […] L'articolo Gare più brevi, limiti d’orario e più spazio a social e spettacolo: tutte le novità del nuovo regolamento in Formula 1 proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Straordinari non pagati, non basta la lista delle ore lavorate: ecco quali prove servono secondo la Cassazione
    di Pierpaolo Molinengo
    Ottenere la retribuzione per le ore di lavoro straordinario svolte e mai compensate rappresenta uno dei contenziosi più frequenti nell’ambito del diritto del lavoro italiano. Molti lavoratori ritengono che sia sufficiente esibire un conteggio dettagliato delle ore eccedenti l’orario ordinario per vedersi riconosciuti gli arretrati spettanti. Tuttavia, la giurisprudenza ha riaffermato una linea di rigorosa […] L'articolo Straordinari non pagati, non basta la lista delle ore lavorate: ecco quali prove servono secondo la Cassazione proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Via Paravia: la scuola in zona San Siro che può smentire i proclami di Meloni
    di Lorenzo Zacchetti
    A volte la realtà si incarica di smentire i proclami e gli slogan politici troppo faciloni. È il caso della scuola milanese di via Paravia, zona San Siro, la cui composizione multietnica e la cui storia derubricano a mero espediente elettorale l’uscita di Giorgia Meloni sul tetto agli studenti stranieri. Facciamo un lungo passo indietro […] L'articolo Via Paravia: la scuola in zona San Siro che può smentire i proclami di Meloni proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Trump all’Assemblea. Grandi vittorie e «super intelligenza»
    di Valeria Marzano
    New York, pomeriggio settembrino. Donald Trump arriva al Palazzo di vetro per aprire i lavori dell’assemblea generale dell’Onu. Per la verità prima di lui c’è Ignacio Lula da Silva, il […] The post Trump all’Assemblea. Grandi vittorie e «super intelligenza» first appeared on il manifesto.
  • Pezeshkian vola a New York: l’accordo è possibile. Ma alle condizioni iraniane
    di Valeria Marzano
    Teheran punta sull’Assemblea generale dell’Onu a New York, ma non per sedersi allo stesso tavolo di Washington. Fonti iraniane confermano che un incontro diretto tra il presidente Masoud Pezeshkian e […] The post Pezeshkian vola a New York: l’accordo è possibile. Ma alle condizioni iraniane first appeared on il manifesto.
  • Un cavallo nero riapre la corsa a Reggio Calabria
    di Valeria Marzano
    In quella che l’ex generale Roberto Vannacci considera la Sassonia d’Italia, Reggio Calabria, non si vedono in giro orde remigrazioniste. Anzi, non si vede in giro quasi nessuno. La città […] The post Un cavallo nero riapre la corsa a Reggio Calabria first appeared on il manifesto.
  • Firenze, il governo difende le cimici in carcere
    di Aurora Mocci
    È ammissibile tenere una persona in una cella sovraffollata tra le cimici e l’acqua putrida oppure lo Stato deve differire l’esecuzione della pena? A doversi esprimere è la Corte costituzionale, […] The post Firenze, il governo difende le cimici in carcere first appeared on il manifesto.
  • La paleoantropologia, una scienza di domande
    di Guido Caldiron
    Noi prima di noi. Viaggio tra i nostri parenti estinti (Longanesi, pp. 464, euro 22) è il primo libro di Enza Spinapolice, che oltre a insegnare Archeologia del paleolitico presso […] The post La paleoantropologia, una scienza di domande first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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