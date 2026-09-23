MEI 2026 a Faenza, quattro giorni tra musica indipendente, premi e nuovi talenti

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha superato le 30.000 presenze, il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti torna a Faenza, in provincia di Ravenna, dall’1 al 4 ottobre. L’edizione di quest’anno si intitola “30 e lode!” ed è ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi.

La manifestazione propone quattro giornate dedicate alla musica indipendente italiana. Il programma mette al centro soprattutto le nuove generazioni, con incontri, premi, concerti e appuntamenti rivolti ai diversi ambiti della filiera musicale.

Giovedì 1 ottobre: il Premio Arte Tamburini

Il calendario si aprirà alle 20.00 in Piazza della Libertà con la 6ª edizione del Premio Arte Tamburini. L’appuntamento è dedicato al mondo del ballo e alla tradizione musicale romagnola. Nel corso degli anni è diventato un evento seguito dal pubblico del liscio.

Il riconoscimento come miglior voce dell’anno nel mondo del ballo e del liscio andrà a Francesca Mazzuccato, leader dell’omonima orchestra e tra le voci del ballo romagnolo contemporaneo.

Tra gli ospiti della serata figurano anche Gli Alluvionati del Liscio, gruppo da sempre legato alla figura di Arte Tamburini.

Il Premio Giovani sarà invece assegnato a Flaminia Boscolo, voce emergente del settore. L’artista è stata voce dei Santa Balera e oggi fa parte dell’Orchestra Tarantino.

Il riconoscimento per il miglior brano di ballo liscio e del folklore romagnolo andrà a Festa Figarola. Il brano è scritto e interpretato da Lorenzo Kruger, leader dei Nobraino.

La serata ospiterà anche la prima edizione del Premio Giampiero Cicognani, dedicato allo storico pioniere e maestro di ballo del folklore romagnolo faentino, recentemente scomparso.

La prima Targa alla Famiglia Cicognani verrà consegnata durante l’evento. Sarà inoltre presente la Scuola di Ballo Team Dance Borgo di Faenza, che si esibirà sul palco.

Venerdì 2 ottobre: Generazione Z, urban e rap

Venerdì 2 ottobre il programma guarderà ai linguaggi della Generazione Z e alle sonorità urban e rap. Si tratta di una scena sviluppatasi al di fuori dei circuiti tradizionali, ma particolarmente attiva nel territorio faentino e romagnolo.

Lo scorso anno il riconoscimento era andato a 18k, artista che aveva iniziato il proprio percorso proprio al MEI di Faenza circa dieci anni fa.

L’appuntamento comincerà alle 20.00 in Piazza della Libertà. L’ospite speciale sarà Fiore, giovane rapper di Cesena noto per testi forti e autobiografici.

Sul palco saliranno anche Smellboy, Sikandro, Dize, Bish, Feli, Sagi, Penna, Vibes, Benno, Pierin La Sese, Bane e Vorss.

Sabato 3 ottobre: premi, artisti e giornalismo musicale

Sabato rappresenterà uno dei momenti centrali della manifestazione. La giornata riunirà numerosi premi e appuntamenti dedicati alla musica indipendente, alla critica musicale e agli artisti della scena contemporanea.

Dalle 16.00, in Piazza del Popolo, saranno assegnati diversi riconoscimenti. Cisco, ex componente dei Modena City Ramblers, riceverà il PIMI – Premio Italiano Musica Indipendente 2026.

Il riconoscimento è stato creato e coordinato dal 2014 da Federico Guglielmi e Giordano Sangiorgi. Nel corso degli anni è stato assegnato a numerosi protagonisti della musica indipendente italiana, tra cui Mannarino, Cesare Basile & Iosonouncane, Motta, Brunori Sas, Zen Circus, Giovanni Truppi, Colapesce Dimartino, Amerigo Verardi, C’Mon Tigre, Lucio Corsi, Estra ed Eugenio Finardi.

La Targa MEI Artista Emergente 2026 andrà invece a Lamante durante l’11ª edizione del Forum del Giornalismo Musicale, diretto da Enrico Deregibus. La cantautrice veneta si esibirà anche sul palco principale di Piazza della Libertà.

Motta e i dieci anni di La fine dei vent’anni

La giornata proporrà inoltre un appuntamento dedicato a Motta e al decennale di La fine dei vent’anni, album pubblicato nel marzo 2016 e diventato un riferimento per la nuova scena indie italiana. Il disco ha ricevuto anche il PIMI.

A dieci anni dalla pubblicazione, il cantautore toscano ripercorrerà la storia e l’eredità dell’album in un incontro pomeridiano con Federico Guglielmi.

In serata Motta riceverà un premio sul palco centrale della manifestazione. L’artista proporrà inoltre dal vivo una selezione delle canzoni dell’album.

Gli altri premi della giornata

Al termine della loro esibizione, España Circo Este e Duo Bucolico riceveranno il Premio MEI Migliore canzone indipendente dell’anno per Boicotta il palazzetto. Il brano affronta il rapporto tra grandi eventi, musica dal vivo e sostenibilità del sistema indipendente.

Alla cantautrice Birthh saranno invece consegnati due riconoscimenti. Si tratta del Premio Giovani MEI-Exitwell, consegnato dal giornalista Riccardo De Stefano, e del Premio Italiano Videoclip Indipendente, assegnato dal coordinatore Fabrizio Galassi per i video dell’album Senza fiato.

Durante la stessa giornata verrà consegnato anche il Premio Michele Manzotti a Federico Guglielmi. Il riconoscimento ricorda lo storico giornalista de La Nazione e valorizza figure che hanno contribuito alla crescita del giornalismo musicale in Italia.

La Targa MEI Musicletter

Alle 16.00, nella Sala del Consiglio Comunale di Faenza, si svolgeranno le premiazioni della 14ª edizione della TARGA MEI MUSICLETTER, premio nazionale dedicato all’informazione musicale sul web.

Il riconoscimento è ideato da Luca D’Ambrosio, fondatore di Musicletter.it, con la collaborazione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti.

Freak Out Magazine riceverà il premio come Miglior Sito Web, mentre MySpiace di Paolo Albera sarà premiato come Miglior Blog Personale.

Il Premio speciale – Targa Mei Musicletter, dedicato quest’anno al Miglior progetto musicale per la libertà e la pace, andrà a Voci per la libertà.

Onda Rosa Indipendente e Woman DJ MEI Battle

Sempre alle 16.00, in Piazza Martiri della Libertà, si terrà la finale di Onda Rosa Indipendente 2026. Il contest punta a valorizzare cantautrici, musiciste e band emergenti e a promuovere la presenza femminile nella scena musicale indipendente italiana.

Le 12 finaliste sono Dinìche, Elisa Genghini, Ilaria Toro, Khamilla, Letizia Sovieni, Mezzanera, Michela Franceschina, Paola Di Leo, Samsara, Sara Ghinassi, Seveneven e Solosophia.

A seguire si terrà la Woman DJ MEI Battle, contest dedicato al talento femminile alla console. L’iniziativa è organizzata dalla Rimini Deejay Academy e coordinata dal dj e producer Max Mon.

Al Cinema Sarti il docufilm su Paolo Benvegnù

Alle 17.00, al Cinema Sarti di Faenza, in Via Carlo Cesare Scaletta 10, è prevista la prima nazionale di Quando passa Paolo. Il docufilm è dedicato a Paolo Benvegnù ed è diretto da Pierpaolo Scuro e Marco Olivotto, presenti in sala per la presentazione del progetto.

Il film attraversa oltre trent’anni di musica italiana attraverso la vicenda umana e artistica di Benvegnù. Il racconto parte dagli Scisma e arriva alla carriera solista, passando per la Targa Tenco 2024 ottenuta per È inutile parlare d’amore.

Il documentario affronta anche la mobilitazione di musicisti e amici seguita alla sua improvvisa scomparsa. Parole e suoni Podcast ha prodotto il progetto, costruito attraverso materiali d’archivio e testimonianze di persone che hanno condiviso con Benvegnù palchi, musica e vita.

La Fiera del Disco e gli incontri con gli autori

Sabato prenderà il via anche l’8ª edizione della Fiera del Disco, organizzata dal MEI e dal Music Day Roma al Salone delle Bandiere di Palazzo del Comune.

La fiera proseguirà anche domenica 4 ottobre. L’ingresso sarà libero e saranno presenti oltre 30 espositori provenienti da tutta Italia, con vinili, CD, libri, memorabilia e rarità.

Il programma comprenderà anche incontri e firmacopie. Daniele Napodano presenterà il libro La musica è lavoro. Manuale di sopravvivenza artistica.

Alfredo Tisocco presenterà Il violinista del deserto, mentre Piergiorgio Pardo parlerà di Matrilineare. La musica italiana nelle parole delle cantautrici.

Saranno inoltre presentati Visti da dietro. La musica raccontata dai batteristi di Francesco Rondolini, Dolce tu per tu di Simone Avincola e L’alchimista del suono. Cinquant’anni di musica al mixer di Maurizio Biancani.

Ezio Guaitamacchi presenterà California Dreamin’. Ascesa e declino del sogno (rock) americano. In conclusione, Elisa De Matteis presenterà Musicista Imprenditore, metodo rivolto a musicisti e professionisti del settore per sviluppare competenze imprenditoriali.

La giornata si chiuderà con la tradizionale Notte Bianca del MEI. Tra le presenze già confermate figurano Lacrima Party, Indie Power, Tommiboy e Max Monti, insieme a molti altri partecipanti.

Domenica 4 ottobre: inclusione e spiritualità

La giornata conclusiva, domenica 4 ottobre, sarà dedicata ai temi dell’inclusione e della spiritualità, nel segno di San Francesco, Patrono d’Italia.

Lo storico gruppo folk rock The Gang riceverà il Premio MEI alla carriera. La band si esibirà inoltre insieme all’Orchestra di Musica popolare di Forlimpopoli.

Ad aprire la serata saranno i Lennon Kelly, tra gli artisti indipendenti romagnoli presenti nella manifestazione.

Sul palco saliranno anche i vincitori del contest nazionale “Il Mio Cantico Libero”, realizzato insieme al Comitato Nazionale San Francesco 800 e al Ministero della Cultura.

Saranno presenti inoltre i vincitori di Pythika, concorso promosso da L’Arte nel Cuore con il patrocinio del Ministero per le Disabilità guidato da Alessandra Locatelli.

A chiudere la serata sarà il Coro Ologramma, vincitore di Pythika. Sotto la direzione del Maestro Pier Giacomo Zauli, il coro guiderà l’esecuzione del Cantico delle Creature di San Francesco insieme a numerosi altri cori.

Lo spettacolo terminerà con un grande flash mob corale, affidando alla musica il momento conclusivo della quattro giorni faentina. (La redazione)