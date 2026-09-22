Fino a Leggermi Matto 2026, il festival di letteratura musicale a Sassari

"Fino a Leggermi Matto" torna a Sassari dal 30 settembre al 3 ottobre per la settima edizione. Il festival di letteratura musicale propone quattro giornate di incontri, libri, musica, conversazioni e spettacoli. Tra gli ospiti Vasco Brondi, Piergiorgio Pardo, Federico Sacchi, Tea Hačić-Vlahović e il trio Wasleh.
Dal 30 settembre al 3 ottobre, Sassari ospita la settima edizione di Fino a Leggermi Matto-Musica tra le pagine, festival dedicato al rapporto tra letteratura e musica. La manifestazione propone quattro giornate di incontri, libri, conversazioni, spettacoli e concerti.
Ideato e curato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili, il festival si sviluppa in diversi luoghi della città. Tra gli ospiti figurano Vasco Brondi, Piergiorgio Pardo, Federico Sacchi e Tea Hačić-Vlahović. Il programma comprende inoltre numerosi altri appuntamenti con scrittori, musicisti, giornalisti e artisti.
L’apertura è prevista mercoledì 30 settembre al Cityplex con la proiezione di Una lunghissima ombra di Andrea Laszlo De Simone. La giornata prosegue all’Ex-Ma con Spiriti nella notte – 25 racconti ispirati alle canzoni di Bruce Springsteen, presentato da Valerio Bruner.
Successivamente, Vasco Brondi presenta Una cosa spirituale. Non fare niente e altre forme d’arte. Il cantautore e scrittore porta al festival una riflessione legata alla contemporaneità e al rapporto tra forme artistiche diverse.
Giovedì 1 ottobre il programma propone, tra gli altri appuntamenti, Matrilineare di Piergiorgio Pardo in dialogo con la cantautrice e produttrice BLUEM. La serata prosegue con Federico Sacchi e Sono venuto a suonare. Un’esplorazione dell’universo Paolo Conte.
Nella stessa giornata trovano spazio anche Paolo Conte. Diavolo Rosso, La legge della Musica / Le radici letterarie della Costituzione e altri incontri dedicati al rapporto tra musica, letteratura e cultura.
Venerdì 2 ottobre il festival continua allo Spazio Giovani e all’Ex-Ma. Tra gli appuntamenti figurano Corpo LIbero di Eugenio Giannetta, Musicarpia di Federica Pezzoni e Rëbra. Musica sulle costole di Cristina Giuntini.
Alle 20:30 arriva Yallajò, opera di Natali Shaheen e Paola Pilisio. Il progetto racconta storie di piatti e di donne attraverso immagini legate alla vita quotidiana e alla guerra. La giornata si conclude con il concerto dei Wasleh, trio internazionale con base a Roma formato da Afif, Jalal e Mikel.
Il gruppo riunisce tradizione musicale araba e mediterranea, oud, darbuka, voce, synth, elettronica e chitarre. Afif è chitarrista e producer elettronico tunisino, Jalal è oudista, chitarrista e cantante palestinese, mentre Mikel è percussionista e batterista siriano.
Sabato 3 ottobre il programma si concentra soprattutto tra Spazio Giovani e Piazza Santa Caterina. La giornata comprende numerosi incontri, tra cui Per piacere, uno shooting femminista, Manuale per cuori gentili e Cantata per Guccini.
Nel pomeriggio sono previsti Albergo Savoia di Simone Azzu e Iconiche – Canzoniere delle cantautrici italiane di oggi del Collettivo La Cantautrice. Seguono Tea Hačić-Vlahović con Give me danger, Fabrizio Bartelloni con Al posto vostro non ci so stare. Dei delitti e delle pene secondo Fabrizio De André e Flavio Soriga e Matteo Leone con Guardie e ladri. Breve storia del giallo sardo anni Zero.
La manifestazione mantiene anche quest’anno la formula del festival diffuso. Gli appuntamenti si svolgono al cinema multisala Cityplex, all’Ex-Ma.Ter., allo Spazio Giovani e in Piazza Santa Caterina, nel centro storico.
Tra gli ospiti figurano inoltre Trifone Gargano, alla sua terza partecipazione, e le nuove presenze di Cristina Giuntini, Flavio Soriga, Simone Azzu, Eugenio Giannetta e Federica Pezzoni.
Per la settima edizione, Fino a Leggermi Matto rinnova anche la propria identità visiva. Il nuovo logo porta la firma di Ciao Discoteca Italiana, mentre le illustrazioni sono dell’artista sassarese Riccardo Cusimano. (La redazione)
✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 22 Settembre 2026