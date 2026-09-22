Fino a Leggermi Matto 2026, il festival di letteratura musicale a Sassari

Dal 30 settembre al 3 ottobre, Sassari ospita la settima edizione di Fino a Leggermi Matto-Musica tra le pagine, festival dedicato al rapporto tra letteratura e musica. La manifestazione propone quattro giornate di incontri, libri, conversazioni, spettacoli e concerti.

Ideato e curato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili, il festival si sviluppa in diversi luoghi della città. Tra gli ospiti figurano Vasco Brondi, Piergiorgio Pardo, Federico Sacchi e Tea Hačić-Vlahović. Il programma comprende inoltre numerosi altri appuntamenti con scrittori, musicisti, giornalisti e artisti.

Il programma tra libri, musica e racconti

L’apertura è prevista mercoledì 30 settembre al Cityplex con la proiezione di Una lunghissima ombra di Andrea Laszlo De Simone. La giornata prosegue all’Ex-Ma con Spiriti nella notte – 25 racconti ispirati alle canzoni di Bruce Springsteen, presentato da Valerio Bruner.

Successivamente, Vasco Brondi presenta Una cosa spirituale. Non fare niente e altre forme d’arte. Il cantautore e scrittore porta al festival una riflessione legata alla contemporaneità e al rapporto tra forme artistiche diverse.

Giovedì 1 ottobre il programma propone, tra gli altri appuntamenti, Matrilineare di Piergiorgio Pardo in dialogo con la cantautrice e produttrice BLUEM. La serata prosegue con Federico Sacchi e Sono venuto a suonare. Un’esplorazione dell’universo Paolo Conte.

Nella stessa giornata trovano spazio anche Paolo Conte. Diavolo Rosso, La legge della Musica / Le radici letterarie della Costituzione e altri incontri dedicati al rapporto tra musica, letteratura e cultura.

Gli appuntamenti del 2 e 3 ottobre

Venerdì 2 ottobre il festival continua allo Spazio Giovani e all’Ex-Ma. Tra gli appuntamenti figurano Corpo LIbero di Eugenio Giannetta, Musicarpia di Federica Pezzoni e Rëbra. Musica sulle costole di Cristina Giuntini.

Alle 20:30 arriva Yallajò, opera di Natali Shaheen e Paola Pilisio. Il progetto racconta storie di piatti e di donne attraverso immagini legate alla vita quotidiana e alla guerra. La giornata si conclude con il concerto dei Wasleh, trio internazionale con base a Roma formato da Afif, Jalal e Mikel.

Il gruppo riunisce tradizione musicale araba e mediterranea, oud, darbuka, voce, synth, elettronica e chitarre. Afif è chitarrista e producer elettronico tunisino, Jalal è oudista, chitarrista e cantante palestinese, mentre Mikel è percussionista e batterista siriano.

Sabato 3 ottobre il programma si concentra soprattutto tra Spazio Giovani e Piazza Santa Caterina. La giornata comprende numerosi incontri, tra cui Per piacere, uno shooting femminista, Manuale per cuori gentili e Cantata per Guccini.

Nel pomeriggio sono previsti Albergo Savoia di Simone Azzu e Iconiche – Canzoniere delle cantautrici italiane di oggi del Collettivo La Cantautrice. Seguono Tea Hačić-Vlahović con Give me danger, Fabrizio Bartelloni con Al posto vostro non ci so stare. Dei delitti e delle pene secondo Fabrizio De André e Flavio Soriga e Matteo Leone con Guardie e ladri. Breve storia del giallo sardo anni Zero.

Un festival diffuso nel centro di Sassari

La manifestazione mantiene anche quest’anno la formula del festival diffuso. Gli appuntamenti si svolgono al cinema multisala Cityplex, all’Ex-Ma.Ter., allo Spazio Giovani e in Piazza Santa Caterina, nel centro storico.

Tra gli ospiti figurano inoltre Trifone Gargano, alla sua terza partecipazione, e le nuove presenze di Cristina Giuntini, Flavio Soriga, Simone Azzu, Eugenio Giannetta e Federica Pezzoni.

Per la settima edizione, Fino a Leggermi Matto rinnova anche la propria identità visiva. Il nuovo logo porta la firma di Ciao Discoteca Italiana, mentre le illustrazioni sono dell’artista sassarese Riccardo Cusimano. (La redazione)