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L’IA rende le telefonate truffa quasi indistinguibili dalle vere. Come difendersi? iGizmo.it (leggi di più)
Siti clone, video fake, “zero click”: così l’Ia ha cambiato le truffe online lasicilia.it (leggi di più)
Non basta più limitarsi a guardare: ecco come proteggersi dalle truffe basate sui deepfake bluewin.ch (leggi di più)
Truffa sui biglietti di Vasco Rossi a Udine: spunta un sito clone, fan raggirati per centinaia di euro Messaggero Veneto (leggi di più)
Phishing Criptovalute: la Truffa che Imita l'Agenzia delle Entrate Pasquale Pillitteri (leggi di più)
Truffe con la voce clonata dall’AI, dai video sui social alla parola di sicurezza in famiglia Consumerismo (leggi di più)
Truffe AI, l’allarme corre online startup-news.it (leggi di più)
Truffe con AI: 5 raggiri da riconoscere e prevenire www.altroconsumo.it (leggi di più)
Vogliono solo la tua gentilezza… butac.it (leggi di più)
Allarme truffa biometrica: l’IA ruba identità digitali nei luoghi pubblici NewTuscia (leggi di più)
Nuova truffa su WhatsApp: un link clona il telefono e scatta la richiesta di soldi Giornale La Voce (leggi di più)
Deepfake vocali: il caso Crosetto svela la nuova frontiera del cyber-crimine in Italia ICT Security Magazine (leggi di più)
Phishing sulle tessere sanitarie: allarme anche nell’Imperiese La Voce di Imperia (leggi di più)
Boom delle truffe online . In città aumentate del 70%: "Nel mirino i più giovani" Il Resto del Carlino (leggi di più)
Numeri e volti dei poliziotti per truffare (anche) i giovani Il Messaggero (leggi di più)
Black Friday, Consumerismo denuncia: in aumento tentativi di truffe su web e social network. Con l’IA sempre più facile realizzare inganni e raggiri Consumerismo (leggi di più)
Chiamate mute: la nuova truffa che clona la tua voce con l’intelligenza artificiale panorama.it (leggi di più)
Deepfake audio in tempo reale al telefono: bastano 5 minuti di voce per un clone credibile DDay.it (leggi di più)
Truffe telefoniche con clonazione della voce: una nuova minaccia per i consumatori Segugio.it (leggi di più)
Come difendersi dalle truffe telefoniche che usano l’AI per clonare la tua voce Fastweb (leggi di più)
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