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📰 Elezioni in Germania, Merz: 'Il governo resterà per assicurare il futuro democratico del Paese' - ANSA Elezioni in Germania, Merz: 'Il governo resterà per assicurare il futuro democratico del Paese' ANSAAdf primo in Pomerania, dramma Cdu fuori dal Parlamentino. Merz: "Cesura ma il voto non è su di me" RaiNewsGermania, Merz il giorno dopo il crollo della Cdu alle elezioni: «Dobbiamo mantenerci ancorati all'Ue. In Meclemburgo-Pomerania un avvenimento drammatico» Corriere della SeraMi manda Mamdani: chi è Elif Eralp, la donna che ha trionfato a Berlino ... (leggi di più)

📰 MotoGP, contrordine per il campione: la decisione spiazza tutti - Virgilio MotoGP, contrordine per il campione: la decisione spiazza tutti VirgilioContrordine per Martin: "Non mi opero più: troppo rischioso. Andremo avanti così e vedremo" La Gazzetta dello SportMartin e l'operazione al braccio: l'annuncio di Jorge dopo l'Austria Sky SportMotoGP | Martin può sorridere dopo l'Austria: allunga in classifica e non dovrà operarsi al braccio it.motorsport.comMartin: “Pensavamo di perdere punti, invece eravamo più forti delle Duc... (leggi di più)

📰 Daniel Maldini è negativo alle sostanze stupefacenti - ANSA Daniel Maldini è negativo alle sostanze stupefacenti ANSADaniel Maldini negativo al test sulle sostanze stupefacenti: l’esito dell’esame in ospedale La Gazzetta dello SportDaniel Maldini: negativi i test per droghe, confermato solo l'alcol Il Fatto QuotidianoDaniel Maldini, negativo test tossicologico del Niguarda: livelli di stupefacenti sotto la soglia la RepubblicaGiulini, Maldini Jr? "Quando si esce a bere qualcosa sempre meglio non prendere l'a... (leggi di più)

📰 Mediaset fa causa a Corona, chiesti 160 milioni dai Berlusconi, De Filippi, Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui - Virgilio Mediaset fa causa a Corona, chiesti 160 milioni dai Berlusconi, De Filippi, Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui VirgilioMaxi causa di Mediaset e Berlusconi contro Corona, 'agisce contro ogni regola' ANSAMediaset trascina Fabrizio Corona in tribunale: al via la maxi causa da 160.000 di euro per la puntata di Falsissimo today.it (leggi di più)

📰 Donna accoltellata in val d'Ossola, fermato l'ex compagno - ANSA Donna accoltellata in val d'Ossola, fermato l'ex compagno ANSABognanco, accoltellata a 29 anni dall’ex fidanzato: è in prognosi riservata La StampaLA POLIZIA DI STATO ARRESTA SOGGETTO RITENUTO RESPONSABILE DELL’ACCOLTELLAMENTO DELLA EX COMPAGNA - Questura del Verbano Cusio Ossola | Polizia di Stato Questure Polizia di Stato29enne accoltellata, preso l'ex in fuga RaiNewsChiede un ultimo incontro e accoltella l’ex compagna: fermato per tentato femmini... (leggi di più)

🏋️ Juve, altra tegola: Kolo Muani si è rotto un dito! - Tuttosport Juve, altra tegola: Kolo Muani si è rotto un dito! TuttosportJuve, che sfortuna: Kolo Muani si è rotto un dito della mano, oggi l'operazione SportmediasetJuventus, Kolo Muani si frattura un dito della mano: deve operarsi FantacalcioJuve, frattura al dito della mano per Kolo Muani: sarà operato La Gazzetta dello SportCome sta Kolo Muani: frattura a un dito e operazione, i tempi di recupero dazn.com (leggi di più)

🏠 Madre e figlio morti in casa a Partinico, esalazioni dalle cisterne usate per l'uva: in paese era già successo - Virgilio Madre e figlio morti in casa a Partinico, esalazioni dalle cisterne usate per l'uva: in paese era già successo VirgilioSicilia, madre e figlio trovati morti in garage: ipotesi esalazioni Sky TG24Madre e figlio trovati morti, forse per esalazioni RaiNewsMadre e figlio trovati morti nel Palermitano, cisterne sature di anidride carbonica ANSATragedia a Partinico, madre e figlio di 37 e 22 anni morti per le esalazioni provenienti da una cisterna &n... (leggi di più)

📰 Al via la «Carta Dedicata a Te» da 500 euro per il 2026: partenza il 4 novembre. Ecco cosa sapere - Il Sole 24 ORE Al via la «Carta Dedicata a Te» da 500 euro per il 2026: partenza il 4 novembre. Ecco cosa sapere Il Sole 24 ORECalderone, card 'Dedicata a te' è un messaggio di inclusione e attenzione a fragilità ANSACarta Dedicata a te si sdoppia: 500€ ora e 500€ ad aprile Il Fatto QuotidianoCarta Dedicata a Te, 1.000 euro a 1,1 milioni di famiglie: come funziona SoldiOnline.itCarta Dedicata a Te per 1.283 famiglie valdostane ANSA (leggi di più)

📰 Belen Rodriguez e Okoye, flirt in corso? L'avvistamento in discoteca e il ballo (sensualissimo) della showgirl. Il video è virale - Libero Belen Rodriguez e Okoye, flirt in corso? L'avvistamento in discoteca e il ballo (sensualissimo) della showgirl. Il video è virale LiberoBelén Rodríguez e Maduka Okoye, scatta il gossip: la serata insieme fa impazzire i social Corriere della SeraBelen e Maduka Okoye insieme, scoppia il gossip Corriere dello SportBelen e Okoye insieme a Milano, flirt in corso? Il video che alimenta il gossip Cremonaoggi (leggi di più)

🆕 Sanremo 2027, Stefano De Martino cambia le carte in tavola: novità e stravolgimenti in corso. Il nuovo regolamento del Festival - Libero Sanremo 2027, Stefano De Martino cambia le carte in tavola: novità e stravolgimenti in corso. Il nuovo regolamento del Festival LiberoDe Martino: 'Autotune a Sanremo ammesso se al servizio della canzone. Quote rosa? Stucchevoli' ANSASanremo 2027, De Martino svela il nuovo regolamento: «24 concorrenti e tre gare: il vincitore del venerdì andrà a Eurovision. Quote rosa? Idea stucchevole» Corriere della SeraSanremo 2027, il nuovo regolamento di Stefano De Martino... (leggi di più)

📰 Violenta un 12enne al parco dell’Arrivore: prima di scappare gli offre patatine e Coca-Cola - la Repubblica Violenta un 12enne al parco dell’Arrivore: prima di scappare gli offre patatine e Coca-Cola la RepubblicaViolenta un 12enne al parco a Torino: prima di scappare offre una merenda al minimarket La StampaMinorenne denuncia abusi sessuali in un parco a Torino ANSA«Sono stato violentato da un ventenne nel parco». A Torino la denuncia choc di un ragazzino Corriere TorinoTorino, violenta un 12enne nel parco dell'Arrivore. Poi gli offre dei dolci &nbs... (leggi di più)

📰 Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 21 al 27/9 - Sky TG24 Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 21 al 27/9 Sky TG24Oroscopo della settimana dal 21 al 27 settembre: Cancro, Leone e Bilancia al top La Gazzetta dello SportOroscopo della settimana del 21 settembre: "Gemelli, non perdere tempo. Pesci, attenzione alle spese impulsive. Acquario, può arrivare una notizia all'improvviso" Il Fatto QuotidianoOroscopo del giorno, le previsioni del 21 settembre segno per segno Sky TG24Oroscopo della se... (leggi di più)

📰 Russia Unita stravince le elezioni per la Duma: a Vladimir Putin la cifra record di 355 seggi su 450 - tgcom24.mediaset.it Russia Unita stravince le elezioni per la Duma: a Vladimir Putin la cifra record di 355 seggi su 450 tgcom24.mediaset.itElezioni Russia, a partito di Putin 350 seggi su 455. Kallas: una farsa, represso dissenso Sky TG24Mosca: fallito tentativo sabotare voto RaiNewsLe elezioni parlamentari in Russia sono andate nell’unico modo possibile Il PostRussia, lunedì i risultati preliminari delle elezioni per la Duma ANSA (leggi di più)

📰 Allegri, lo sfogo negli spogliatoi e il caso De Bruyne: la luna di miele col Napoli è già finita - la Repubblica Allegri, lo sfogo negli spogliatoi e il caso De Bruyne: la luna di miele col Napoli è già finita la RepubblicaAllegri nervoso con il Napoli a Firenze: tre atteggiamenti che non gli vanno giù, i retroscena La Gazzetta dello SportFiorentina-Napoli 1-1, portieri protagonisti Lega Serie ALe pagelle di Fiorentina-Napoli: Dragusin cancella Hojlund, Rrahmani doma Pellegrino Corriere dello SportLa "normalità" salva la Fiorentina e imprigiona il Napoli: cosa... (leggi di più)

🥀 Presley Gerber, il percorso di recupero raccontato pochi mesi prima della morte: «Ho iniziato a ritrovare la strada verso me stesso» - Vanity Fair Italia Presley Gerber, il percorso di recupero raccontato pochi mesi prima della morte: «Ho iniziato a ritrovare la strada verso me stesso» Vanity Fair ItaliaUsa, morto a 27 anni il figlio di Cindy Crawford Il Sole 24 OREPresley Gerber, le parole della sorella Kaia un mese prima della scomparsa: «C’è un limite a quanto si possa nascondere al mondo» Vanity Fair ItaliaLutto per Cindy Crawford: è morto il figlio di 27 anni Presley Gerber Mediaset InfinityTrov... (leggi di più)

📰 Spara e uccide un ladro: 'Ho sbagliato, farò la fine di Roggero' - ANSA Spara e uccide un ladro: 'Ho sbagliato, farò la fine di Roggero' ANSACaso Mollo – Il procuratore di Asti: “È plausibile che abbia agito per paura. Ci sono più domande che risposte” Il Fatto QuotidianoLadro ucciso in cortile a Baldissero d'Alba, chi era la vittima Gjovalin Lazri Sky TG24Roberto Mollo teme il carcere dopo il ladro ucciso a Baldissero D'Alba, "ho sparato nel buio, ero spaventato" VirgilioUn caso simile a quello di Mario Roggero, e semp... (leggi di più)

🏋️ Bagger World Cup, Iannone fa cadere Granado e il brasiliano s'infuria: "Ho perso il campionato per colpa sua" - La Gazzetta dello Sport Bagger World Cup, Iannone fa cadere Granado e il brasiliano s'infuria: "Ho perso il campionato per colpa sua" La Gazzetta dello SportGranado vince Gara 2 in Austria e accusa Iannone: "Mi ha rovinato, sapeva che mi stavo giocando il campionato" MotosprintMoto, Archie McDonald primo campione Harley-Davidson Bagger World Cup AskanewsMotoGP, Andrea Iannone, il bilancio al termine della Bagger World Cup: "Difficile fare meglio. La caduta con Granado? Per me è stato... (leggi di più)

📰 Il video dei tifosi della Juventus che voltano le spalle durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola - Il Post Il video dei tifosi della Juventus che voltano le spalle durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola Il PostGli ultras ai funerali di Sandro Mazzola: 'Il tuo nome nella storia dell'Inter' ANSAApplausi e striscione: la Curva Sud del Milan tributa un sentito omaggio a Sandro Mazzola SportmediasetCairo ricorda Mazzola: "Un grande campione. E quanto rispetto per suo padre e il Grande Torino" La Gazzetta dello SportSandro Mazzola e quei fischi, così... (leggi di più)

📰 Usava i social dai domiciliari, Mario Adinolfi va in carcere - Il Sole 24 ORE Usava i social dai domiciliari, Mario Adinolfi va in carcere Il Sole 24 OREVisualizza altri titoli e punti di vista su Google News (leggi di più)