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Da 0 a 9 colpi: quale giocatore vince più punti in base alla lunghezza dello scambio? Tennis Magazine Italia (leggi di più)
Sinner, nuove terapie al JMedical: laserterapia e argon, il piano di Jannik verso Pechino Il Messaggero (leggi di più)
Sinner-Alcaraz, quando la prossima sfida? Da Shanghai alle Atp Finals, il calendario dello spagnolo Il Messaggero (leggi di più)
Dove nascono i campioni: Reggio Calabria ospiterà le Next Gen ATP Finals 2026 Men's Health (leggi di più)
Sinner, quando il ritorno? Ecco la nuova terapia per il ginocchio Sisal (leggi di più)
Sinner ora accelera: cure con il laser all’argon per velocizzare il rientro. Cosa è e come funziona Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Nuova terapia per Sinner al J Medical: probabile il ritorno a Pechino Il Tennis Italiano (leggi di più)
Zverev supera Sinner nella race Atp Finals? Us Open cambiano classifica verso Torino (anche per Cobolli) Adnkronos (leggi di più)
Alcaraz, l'appuntamento con Sinner è a Torino: il programma dello spagnolo fino alle ATP Finals Il Tennis Italiano (leggi di più)
US Open, Jim Courier a SuperTennis: "Gli USA hanno davvero la possibilità di vincere a New York" supertennis.tv (leggi di più)
Sinner, terapia laser al J Medical per il ginocchio: quando torna in campo sportmediaset.mediaset.itSinner, come sta il ginocchio: nuovi test a Torino e segnali positivi per il rientro OA SportDal J Hotel ai campi del Circolo Stampa Sporting, ai locali del centro: la Torino di Sinner, aspettando il rientro Torino Cronaca (leggi di più)
Sinner: nuovi test a Torino e segnali positivi per il rientro RaiNews (leggi di più)
Sinner, il recupero continua: quando lo rivedremo in campo il Giornale (leggi di più)
Sinner difende la vetta ATP: Zverev prova il forcing dagli US Open Style MagazineNew York ridisegna la classifica: Alcaraz resta 3°, Zverev insidia Sinner. Djokovic fuori dalla top 10 dopo 8 anni La Gazzetta dello SportNew York smonta l’Italtennis: senza Sinner gli azzurri non fanno paura. E ora parte l’assalto al ranking Il Mattino (leggi di più)
Michael Ranalter entra nel team di Jannik Sinner: svolta manageriale per l’altoatesino sport2u.tv (leggi di più)
Manca una vittoria a Zverev per agganciare Sinner al n.1 nel ranking ATP Race: chi sarebbe primo a parità di punti? OA Sport (leggi di più)
Uno US Open da “ritorno al passato” per l’Italia senza Sinner: tra eliminazioni precoci e un monito da tenere a mente OA Sport (leggi di più)
Ben Shelton, agli Us Open è nata una stella che piace a tutti. Sinner a Torino accelera il recupero con le cure al laser corriere.it (leggi di più)
Rusedski svela l’errore di Alcaraz contro Shelton. Il paragone con Sinner OA Sport (leggi di più)
Tennis, le Next Gen Finals tornano in Italia: a Reggio Calabria ilsole24ore.com (leggi di più)
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