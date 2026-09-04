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🎾 Carlos Alcaraz: il ritorno in campo del tennista spagnolo 🛑 Notizie dell’ultim’ora venerdì 4 settembre 2026

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4 Settembre 2026

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📰 Us Open 2026, Alcaraz in campo oggi: contro chi gioca, precedenti, orario e dove vederlo - lapresse.it

Us Open 2026, Alcaraz in campo oggi: contro chi gioca, precedenti, orario e dove vederlo  lapresse.it (leggi di più)

🏋️ Alcaraz sfida Wu al terzo turno a New York: quando gioca e dove vederla - eurosport.it

Alcaraz sfida Wu al terzo turno a New York: quando gioca e dove vederla  eurosport.it (leggi di più)

📰 Carlos Alcaraz: "In futuro mi prenderò lunghe pause" - lapresse.it

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🏋️ Alcaraz contro il calendario Atp: "Giochiamo troppo, bisogna intervenire. Potrei fermarmi ancora" - La Gazzetta dello Sport

Alcaraz contro il calendario Atp: "Giochiamo troppo, bisogna intervenire. Potrei fermarmi ancora"  La Gazzetta dello Sport (leggi di più)

🏋️ US Open 2026: Carlos Alcaraz rimonta Jaime Faria e vola ai sedicesimi - sport2u.tv

US Open 2026: Carlos Alcaraz rimonta Jaime Faria e vola ai sedicesimi  sport2u.tv (leggi di più)

🎾 Carlos Alcaraz supera Faria agli US Open: “Non c’è motivo di avere paura” - TieBreakTennis

Carlos Alcaraz supera Faria agli US Open: “Non c’è motivo di avere paura”  TieBreakTennis (leggi di più)

🏋️ Carlos Alcaraz patisce un set, poi diventa un rullo compressore. Sempre più favorito agli US Open (anche per i bookmakers) - OA Sport

Carlos Alcaraz patisce un set, poi diventa un rullo compressore. Sempre più favorito agli US Open (anche per i bookmakers)  OA Sport (leggi di più)

📰 US Open: Carlos Alcaraz rimonta e supera Faria in quattro set - Sofascore

US Open: Carlos Alcaraz rimonta e supera Faria in quattro set  Sofascore (leggi di più)

📰 Carlos Alcaraz deve rivedere i suoi piani: "Mi fermerò anche per due mesi, non posso giocare ogni torneo" - Fanpage

Carlos Alcaraz deve rivedere i suoi piani: "Mi fermerò anche per due mesi, non posso giocare ogni torneo"  Fanpage (leggi di più)

📰 Passo avanti per Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka - laregione.ch

Passo avanti per Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka  laregione.ch (leggi di più)

🏋️ Carlos Alcaraz: “Non ho paura per il mio polso, cambierò il mio calendario” - OA Sport

Carlos Alcaraz: “Non ho paura per il mio polso, cambierò il mio calendario”  OA Sport (leggi di più)

📰 Us Open, Carlos Alcaraz rimonta batte Jaime Fariae vola al terzo turno - Adnkronos

Us Open, Carlos Alcaraz rimonta batte Jaime Fariae vola al terzo turno  Adnkronos (leggi di più)

🎾 US Open, Alcaraz perde un set poi travolge Faria. E sul calendario: “Impossibile giocare tutto” - ubitennis.com

US Open, Alcaraz perde un set poi travolge Faria. E sul calendario: “Impossibile giocare tutto”  ubitennis.com (leggi di più)

🏋️ VIDEO. Alcaraz Faria: highlights US Open - Sky Sport

VIDEO. Alcaraz Faria: highlights US Open  Sky Sport (leggi di più)

🏋️ Alcaraz al 3° turno, Faria battuto in rimonta - Sky Sport

Alcaraz al 3° turno, Faria battuto in rimonta  Sky Sport (leggi di più)

🎾 Alcaraz lascia un set, ma centra il terzo turno a NY - SuperTennis

Alcaraz lascia un set, ma centra il terzo turno a NY  SuperTennis (leggi di più)

🏋️ Faria sveglia 'il can che dorme': la reazione di Alcaraz è brutale, Carlos vince in rimonta e vola al 3° turno con Wu - eurosport.it

Faria sveglia 'il can che dorme': la reazione di Alcaraz è brutale, Carlos vince in rimonta e vola al 3° turno con Wu  eurosport.it (leggi di più)

📡📺 Diretta Jaime Faria - Carlos Alcaraz - Men Single - US Open 2026 - repubblica.it

Diretta Jaime Faria - Carlos Alcaraz - Men Single - US Open 2026  repubblica.it (leggi di più)

📰 La vita privata (blindata) di Carlos Alcaraz: la fidanzata misteriosa, il legame con i 3 fratelli, le origini - today.it

La vita privata (blindata) di Carlos Alcaraz: la fidanzata misteriosa, il legame con i 3 fratelli, le origini  today.it (leggi di più)

📰 US Open, oggi Alcaraz-Faria: orario, precedenti e dove vederla in tv - Adnkronos

US Open, oggi Alcaraz-Faria: orario, precedenti e dove vederla in tv  Adnkronos (leggi di più)

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