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Us Open 2026, Alcaraz in campo oggi: contro chi gioca, precedenti, orario e dove vederlo lapresse.it (leggi di più)
Alcaraz sfida Wu al terzo turno a New York: quando gioca e dove vederla eurosport.it (leggi di più)
Carlos Alcaraz: "In futuro mi prenderò lunghe pause" lapresse.it (leggi di più)
Alcaraz contro il calendario Atp: "Giochiamo troppo, bisogna intervenire. Potrei fermarmi ancora" La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
US Open 2026: Carlos Alcaraz rimonta Jaime Faria e vola ai sedicesimi sport2u.tv (leggi di più)
Carlos Alcaraz supera Faria agli US Open: “Non c’è motivo di avere paura” TieBreakTennis (leggi di più)
Carlos Alcaraz patisce un set, poi diventa un rullo compressore. Sempre più favorito agli US Open (anche per i bookmakers) OA Sport (leggi di più)
US Open: Carlos Alcaraz rimonta e supera Faria in quattro set Sofascore (leggi di più)
Carlos Alcaraz deve rivedere i suoi piani: "Mi fermerò anche per due mesi, non posso giocare ogni torneo" Fanpage (leggi di più)
Passo avanti per Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka laregione.ch (leggi di più)
Carlos Alcaraz: “Non ho paura per il mio polso, cambierò il mio calendario” OA Sport (leggi di più)
Us Open, Carlos Alcaraz rimonta batte Jaime Fariae vola al terzo turno Adnkronos (leggi di più)
US Open, Alcaraz perde un set poi travolge Faria. E sul calendario: “Impossibile giocare tutto” ubitennis.com (leggi di più)
VIDEO. Alcaraz Faria: highlights US Open Sky Sport (leggi di più)
Alcaraz al 3° turno, Faria battuto in rimonta Sky Sport (leggi di più)
Alcaraz lascia un set, ma centra il terzo turno a NY SuperTennis (leggi di più)
Faria sveglia 'il can che dorme': la reazione di Alcaraz è brutale, Carlos vince in rimonta e vola al 3° turno con Wu eurosport.it (leggi di più)
Diretta Jaime Faria - Carlos Alcaraz - Men Single - US Open 2026 repubblica.it (leggi di più)
La vita privata (blindata) di Carlos Alcaraz: la fidanzata misteriosa, il legame con i 3 fratelli, le origini today.it (leggi di più)
US Open, oggi Alcaraz-Faria: orario, precedenti e dove vederla in tv Adnkronos (leggi di più)
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