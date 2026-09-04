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ROMA-ATALANTA 65mila biglietti venduti; ancora pochi tagliandi disponibili nel Distinti Nord-Ovest TuttoASRoma.it (leggi di più)
Verso Roma-Atalanta, i convocati di Sarri: prima volta per Kessiè e Rowe, c'è Kristensen Sportmediaset (leggi di più)
Sarri: "Poco tempo, complicato fare allenamenti seri. Roma da scudetto, ma non sto simpatico ai suoi tifosi" La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Atalanta, Sarri polemico: 'Non possiamo fare 50 giorni col mercato di mezzo' Sky Sport (leggi di più)
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Sarri intimorito da Malen prima di Roma-Atalanta: "È in stato di grazia, Gasperini lotta per lo scudetto" Corriere dello Sport (leggi di più)
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Dybala in dubbio per l'Atalanta, oggi prova Adnkronos (leggi di più)
Le strade chiuse a Roma sabato 5 e domenica 6 settembre 2026 RomaToday (leggi di più)
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Sarri: "Kessié può giocare da regista, De Ketelaere tecnicamente è un fuoriclasse" BergamoNews (leggi di più)
Pronostico Roma-Atalanta: analisi e probabili formazioni 05/09/2026 Serie A Calcio.com (leggi di più)
Atalanta, Sarri: "Con Gasp scontro di filosofie. Il loro progetto avanti, nostra crescita rallentata da calendario" Sportmediaset (leggi di più)
Sarri: "Malen animale e come vedo la Roma. Mercato Atalanta? Contentissimo...che sia finito" Tuttosport (leggi di più)
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