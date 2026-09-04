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🏟️​👥🎸 Concerti e festival 2026 • Calendario aggiornato mese di settembre venerdì 4 settembre 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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4 Settembre 2026

Concerti e Festival

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venerdì 4 settembre 2026

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Concerti e festival in programma

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  • Set05
    sabato 05 Settembre 2026
    10 - Sophie Elmhirst, Gaia Manzini
    Teatro degli Impavidi - Sarzana
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  • Set05
    sabato 05 Settembre 2026
    11 - Vittorio Lingiardi
    Piazza Matteotti - Sarzana
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  • Set05
    sabato 05 Settembre 2026
    DECIBEL OPEN AIR - SATURDAY (DAY2)
    Parco Delle Cascine - Firenze
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  • Set05
    sabato 05 Settembre 2026
    12 - Sara Barsotti, Leonardo Piccione
    Moderno Multisala - Sarzana
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  • Set05
    sabato 05 Settembre 2026
    WELCOME LEAGUE
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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  • Set05
    sabato 05 Settembre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Set05
    sabato 05 Settembre 2026
    37 - MadLab 2.0
    Fortezza Firmafede - Sarzana
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  • Set05
    sabato 05 Settembre 2026
    36 - Ilaria Perversi
    Fortezza Firmafede - Fossato B - Sarzana
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  • Set05
    sabato 05 Settembre 2026
    13 - Adolfo Ceretti
    Moderno Multisala - Sarzana
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  • Set05
    sabato 05 Settembre 2026
    14 - Fernanda Alfieri, Valeria Parrella
    Piazza Matteotti - Sarzana
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  • Set05
    sabato 05 Settembre 2026
    15 - André Aciman, Rosa Polacco
    Teatro degli Impavidi - Sarzana
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  • Set05
    sabato 05 Settembre 2026
    Visita con Degustazione
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Set05
    sabato 05 Settembre 2026
    35 - Junior Poetry Team
    Fortezza Firmafede - Fossato A - Sarzana
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  • Set05
    sabato 05 Settembre 2026
    16 - Davide Ferrario
    Moderno Multisala - Sarzana
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  • Set05
    sabato 05 Settembre 2026
    17 - Matteo Nucci - Vivere il presente: Estia
    Piazza Matteotti - Sarzana
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  • Set05
    sabato 05 Settembre 2026
    18 - Alessandra Carati, Giuliana Mazzoni
    Teatro degli Impavidi - Sarzana
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  • Set05
    sabato 05 Settembre 2026
    38 - Nadia Nicoletti
    Fortezza Firmafede - Fossato B - Sarzana
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  • Set05
    sabato 05 Settembre 2026
    39 - Divisoperzero - Officina Prometeo
    Fortezza Firmafede - Sarzana
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  • Set05
    sabato 05 Settembre 2026
    19 - Melania Mazzucco
    Piazza Matteotti - Sarzana
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  • Set05
    sabato 05 Settembre 2026
    20 - Artem Chapeye, Francesco Battistini
    Teatro degli Impavidi - Sarzana
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Sep
04
TonyPitony at Ippodromo Snai San Siro (04 Sep 26)
Ippodromo Snai San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan,
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Sep
04
Madame at Trentino Music Arena (04 Sep 26)
Trentino Music Arena, Via di S. Vincenzo, 38123, Trento, Italy
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Sep
04
Stefano Bollani at Piazza Santa Maria Delle Carceri (04 Sep 26)
Piazza Santa Maria Delle Carceri, Piazza Santa Maria delle Carcer
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Sep
04
Arisa at Piazza Capitolo (04 Sep 26)
Piazza Capitolo, Piazza Capitolo, 33051, Aquileia, Italy
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Sep
04
CANCELED: Nicola Piovani at Sala Santa Cecila Auditorium Parco de
Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro d
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Sep
04
Sud Sound System at Piazzale Vecchia Stazione (04 Sep 26)
Piazzale Vecchia Stazione, Piazzale Vecchia Stazione 4, 12100,
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Sep
04
cmqmartina and Eva Bloo at Giardino Parker Lennon (04 Sep 26)
Giardino Parker Lennon, Via del Lavoro, 40127, Bologna, Italy
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Sep
04
Festa de l’Unità di Reggio Emilia 2026
Iren Green Park Arena, Via dell'Aeronautica 5, 42121, Reggio Em
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Sep
04
Pooh at Castello Sforzesco (04 Sep 26)
Castello Sforzesco, Piazza Ducale, 27029, Vigevano, Italy
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Sep
05
Dimartino at Arena Casa delle Arti (05 Sep 26)
Arena, Casa delle Arti, Via Padre Michele Accolti Gil, 70014,
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Sep
05
Sick Tamburo at Camping San Martino (05 Sep 26)
Camping San Martino, Finale Ligure, Italy
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Sep
05
Capo Plaza at Parco Delle Cascine (05 Sep 26)
Parco Delle Cascine, Parco delle Cascine, 50137, Florence, Ita
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Sep
05
Ernia at Prato Giardino (05 Sep 26)
Prato Giardino, Via di Prato Giardino 1, 01100, Viterbo, Italy
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Sep
05
Finley at Piazzale Vecchia Stazione (05 Sep 26)
Piazzale Vecchia Stazione, Piazzale Vecchia Stazione 4, 12100,
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Sep
05
Nerone and Jack The Smoker at Giardino Parker Lennon (05 Sep 26)
Giardino Parker Lennon, Via del Lavoro, 40127, Bologna, Italy
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Sep
05
Trento Live Fest 2026
Trentino Music Arena, Via di S. Vincenzo, 38123, Trento, Italy
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Sep
05
Fulminacci at Liberti Tutti - Piazza Vittorio Veneto (05 Sep 26)
Liberti Tutti - Piazza Vittorio Veneto, Piazza Vittorio Veneto,
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Sep
05
Emma at Trentino Music Arena (05 Sep 26)
Trentino Music Arena, Via di S. Vincenzo, 38123, Trento, Italy
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Sep
06
Negramaro at Trentino Music Arena (06 Sep 26)
Trentino Music Arena, Via di S. Vincenzo, 38123, Trento, Italy
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Sep
06
Il Tre at Cavea Auditorium Parco della Musica (06 Sep 26)
Cavea, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

venerdì, 4 settembre 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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La redazione cura quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti sul panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, agli artisti emergenti e ai fenomeni culturali contemporanei. Si occupa inoltre di informazione e approfondimento sull’attualità, sulla cultura, sullo sport e su altri temi di interesse pubblico. Il lavoro redazionale segue un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it collabora con autori, blogger, giornalisti e contributori per raccontare il presente attraverso prospettive diverse, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze. Per contatti e informazioni: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com.

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4 Settembre 2026

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