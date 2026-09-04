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4 Settembre 2026

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venerdì 4 settembre 2026
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venerdì, 4 settembre 2026
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📰 Inter-Napoli, le probabili formazioni: da Pio Esposito, Zielinski e Bisseck a Spinazzola, De Bruyne e Politano - sosfanta.com

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🏋️ Chivu: "Allegri è un vincente, l'anno scorso mi ha battuto due volte ma la mia lezione l'ho imparata" - Sportmediaset

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📰 Chivu difende Allegri prima di Inter-Napoli: "Ha vinto 6 Scudetti e l'anno scorso non l'ho mai battuto" - Goal.com

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📡📺 Serie A: Inter-Napoli in campo sabato alle 18 DIRETTA - ANSA

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⚽📣 Calcio, Allegri: “Inter favorita, ma Napoli in crescita” - Askanews

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⚽ Pronostico Inter-Napoli: analisi e probabili formazioni 05/09/2026 Serie A - Calcio.com

Pronostico Inter-Napoli: analisi e probabili formazioni 05/09/2026 Serie A  Calcio.com (leggi di più)

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