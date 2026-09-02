Chi vincerà X Factor 2026? Cosa si può già leggere prima dei Live

Ventesima edizione, debutto giovedì 10 settembre su Sky Uno, streaming su NOW, repliche su TV8 e finale il 3 dicembre al Forum di Assago. Dopo due anni in piazza del Plebiscito il ritorno al chiuso qualche discussione la aprirà, perché Napoli aveva dato al programma una dimensione da evento cittadino che un palazzetto può restituire con fatica.

I concorrenti, intanto, restano un mistero. Le Audizioni sono state registrate all’Allianz Cloud di Milano il 2 e il 3 giugno e la produzione tiene i nomi sotto chiave fino alla messa in onda. Chi vuole ragionare sul vincitore parte quindi dagli indizi disponibili: il tavolo dei giudici, le abitudini del televoto e la strada che gli ex concorrenti percorrono dopo il programma, spesso fino a Sanremo 2026, il Festival che ha accolto diversi ex talent.

L’unica lavagna già aperta riguarda i giudici

Finché i concorrenti restano senza volto, gli operatori si limitano a un mercato solo, quello sul giudice che porterà a casa l’edizione. A giugno le prime quote davano Irama intorno a 3,00, il che racconta bene quanta attesa ci sia per il suo debutto da mentore. Su Oddschecker, tra i migliori siti per comparazione quote si nota come operatori diversi valutino la stessa corsa, e il confronto vale come termometro del consenso anche per chi segue il talent con un taglio statistico e nessuna intenzione a puntare. Quando la valutazione di un giudice si muove nelle stesse ore su più lavagne, di solito qualcosa è successo nel racconto pubblico del programma. Dai Live in poi la stessa logica si sposta sui singoli artisti.

Paola Iezzi arriva al terzo anno con il titolo appena vinto ed una fama che la precede come quella di chi ha il vero fiuto per il talento e per la vittoria. Jake La Furia, anche lui alla terza stagione, resta il riferimento per il rap e per le voci dal timbro più urban. Francesco Gabbani lavora sul cantautorato e sulle voci tecniche, e porta con sé un pubblico più adulto. Irama è forse la vera incognita interessante. Debutta al tavolo con il seguito costruito tra Amici, Sanremo e i numeri da streaming, e quel bacino di adolescenti sul televoto pesa quanto un buon arrangiamento. Il quadro di giuria, date e novità è stato ricostruito da All Music Italia, il portale che ha seguito le audizioni, utile per arrivare preparati alla prima puntata. Vale la pena ricordare che negli ultimi anni il giudice favorito alla vigilia ha quasi sempre chiuso lontano dal podio, segno che il pubblico decide sui singoli artisti e ignora volentieri le gerarchie del tavolo. L’edizione passata insegna più di qualsiasi pronostico. A Napoli, davanti a sedicimila persone, ha vinto rob, la ventenne catanese che ha riportato il pop punk in prima serata, partita come outsider nella squadra di Paola Iezzi e cresciuta puntata dopo puntata. Secondo eroCaddeo, il cui inedito ha superato 1,3 milioni di ascolti su Spotify. Terza DELIA, quarto PierC, che alla vigilia dei Live molti davano per vincitore annunciato. La morale è vecchia quanto il programma: la posizione di partenza conta meno della curva di crescita, e il televoto premia l’identità riconoscibile prima della perfezione tecnica. Chi cerca il nome giusto per decretare un vincitore farebbe bene a guardare la terza o la quarta puntata, quando i personaggi sono ormai ben conosciutii. Prima di quel momento le previsioni potrebbero valere davvero poco.

Le settimane che potrebbero spostare gli equilibri

Le puntate a tema pesano molto e una serata sugli anni Novanta favorisce chi regge il confronto con i big, la manche degli inediti valorizza chi ha già una scrittura propria e qualcosa da raccontare. Tuttavia, conviene guardare anche la composizione delle squadre perché un giudice che porta ai Live quattro voci simili rischia di spaccare in quattro il proprio bacino, mentre chi mescola generi tiene aperte più strade fino alla semifinale. Anche la scelta dei brani nelle prime due settimane dice molto: un mentore che affida a un ragazzo di vent’anni un classico degli anni Sessanta sta cercando il momento virale, e a volte lo trova.

Un’edizione con il tavolo rinnovato

In conclusione una new entry di peso in giuria, una conduttrice ormai padrona della scena, un ritorno al Forum che riporta la finale nella cornice storica del programma. I nomi arriveranno dal 10 settembre, e da lì le lavagne si popoleranno di artisti invece che di mentori. Fino ad allora la lettura più solida resta quella dei precedenti, che raccontano un talent capace di lanciare voci lontanissime tra loro, dal punk di rob al cantautorato di chi lo ha preceduto. La ventesima edizione ha tutto per aggiungere un altro nome a quella lista e l’attesa sempre più trepidante potrebbe essere ripagata con timbri dal talento unico. (Aaron Stack)