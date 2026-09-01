💿 Il disco in evidenza: Welcome to Earth, 2026, Death Valley Girls

Le Death Valley Girls pubblicheranno il nuovo album Welcome to Earth il 9 ottobre 2026 per Suicide Squeeze. Il disco nasce dopo gli incendi che hanno colpito la California e distrutto la casa della cantante e autrice Bonnie Bloomgarden ad Altadena.

La vicenda personale della musicista entra così nel cuore del nuovo lavoro. La perdita della casa e, poco dopo, del cane Tommy hanno portato Bloomgarden a confrontarsi con il dolore, la memoria e il significato della rinascita.

Dalle ceneri dell’incendio al nuovo album

Il percorso creativo di Welcome to Earth prende forma dopo l’Eaton Fire. Di fronte alla devastazione, Bloomgarden si è interrogata su ciò che rimane dopo una catastrofe e su come sia possibile ricostruire la propria vita quando vengono meno punti di riferimento fondamentali.

Da queste riflessioni nasce un album più intimo rispetto ai precedenti lavori della band. Il disco non cerca una fuga dalla realtà. Al contrario, prova a esplorare il modo in cui mantenere un legame con il mondo anche dopo una perdita profonda.

La connessione rappresenta quindi uno dei temi centrali del progetto. Persone, animali, ricordi, paesaggi e vite diverse vengono considerati come elementi legati tra loro nel tempo.

Una storia iniziata nel 2013

Le Death Valley Girls sono attive dal 2013. Il progetto nacque come side project della batterista delle Hole, Patty Schemel.

Nel corso degli anni, la band ha costruito una presenza importante nella scena alternative e indie della California. Il gruppo ha pubblicato cinque album e Welcome to Earth rappresenta il sesto capitolo della sua discografia.

I precedenti Glow in the Dark, Darkness Rains, Under the Spell of Joy e Islands in the Sky hanno sviluppato una ricerca musicale legata allo space-rock e alla dimensione spirituale. Il nuovo lavoro prosegue questo percorso, ma lo affronta da una prospettiva più personale.

La band e il contributo di Gregg Foreman

Dopo l’incendio, Bloomgarden ha trovato il sostegno dei musicisti che compongono oggi le Death Valley Girls: Bailey Chapman alla batteria, Laena Myers alla chitarra, Alana Amram al basso, Sarah Safaie al sassofono e Gregg Foreman alle tastiere.

Foreman è scomparso poco dopo. Il suo contributo assume quindi un significato particolare nel nuovo album, che rappresenta anche l’ultima registrazione delle Death Valley Girls realizzata con la sua partecipazione.

La formazione ha accompagnato Bloomgarden durante il lutto, nel primo tour successivo alla perdita e nel periodo necessario per tornare alla scrittura. Questa esperienza ha contribuito a definire lo spirito collettivo del disco.

Un album sulla connessione

Nonostante la materia da cui nasce, Welcome to Earth non si presenta come un lavoro esclusivamente legato alla perdita. Il disco conserva infatti una dimensione gioiosa e aperta.

Plant Magic affronta il tema della rinascita attraverso una dimensione collettiva. Basic Witch, con Seth Bogart, collega invece il dolore alla consapevolezza. Message From the Venus Flower e I Love You sviluppano ulteriormente l’idea di un legame che continua anche dopo la perdita.

Il filo conduttore resta dunque quello della connessione. La separazione viene osservata come una possibile illusione e il rapporto tra gli esseri viventi assume un ruolo centrale nella visione dell’album.

Il suono delle Death Valley Girls

Dal punto di vista musicale, Welcome to Earth mantiene gli elementi che hanno caratterizzato il percorso della band. Le Death Valley Girls combinano garage rock, punk, psych rock e gothic rock, con influenze surf rock e richiami alle girl group degli anni Sessanta.

Le armonie vocali convivono con passaggi psichedelici e cori collettivi. I ritornelli conservano una dimensione immediata e partecipativa.

Il disco coinvolge inoltre 23 ospiti. Tra questi figura anche un coro di bambini, che contribuisce alla componente luminosa del lavoro.

Tornano poi le collaborazioni con Laura “The Kid” Kelsey e Little Ghost. Quest’ultima ha seguito diverse fasi del progetto, dalle backing vocals all’artwork fino all’attività dal vivo. Nel disco compare anche la vocalist jazz Gretchen Parlato, pluripremiata e nominata ai Grammy.

Un nuovo capitolo per la band

Welcome to Earth mette insieme esperienza personale e ricerca musicale. La storia dell’incendio e delle perdite vissute da Bloomgarden rappresenta il punto di partenza, ma il disco allarga lo sguardo verso una riflessione più generale sulla connessione.

La band mantiene così la propria identità sonora, aprendola a una dimensione ancora più collettiva. Il risultato è un album che affronta il tema del dolore senza rinunciare alla possibilità della meraviglia e della rinascita.

Con Welcome to Earth, in uscita il 9 ottobre 2026 per Suicide Squeeze, le Death Valley Girls proseguono il loro percorso nella scena garage e rock americana, portando nel nuovo lavoro una combinazione di energia, ricerca e partecipazione collettiva. (La redazione)