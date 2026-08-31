Måneskin, reunion a Sanremo 2027: la band torna all’Ariston

La reunion dei Måneskin a Sanremo 2027 è stata annunciata da Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival. La band tornerà quindi insieme sul palco dell’Ariston dopo la pausa seguita alla pubblicazione di Rush! nel 2023.

Måneskin ospiti a Sanremo 2027

La macchina organizzativa del Festival di Sanremo 2027 è già in movimento. Alla guida della manifestazione ci sarà Stefano De Martino, che ricoprirà il doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. Tra gli ospiti della prossima edizione ci saranno anche i Måneskin. La presenza del gruppo è stata anticipata dallo stesso De Martino sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni. Per la band composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, l’appuntamento rappresenta il ritorno alle esibizioni insieme dopo un lungo periodo di pausa.

Il ritorno della band dopo la pausa

La reunion arriva dopo la pubblicazione del terzo album in studio, Rush!, uscito nel 2023. Il disco ha seguito una fase particolarmente intensa per il gruppo, iniziata con i risultati ottenuti nel 2021. Quell’anno i Måneskin hanno vinto il Festival di Sanremo con Zitti e buoni. Poco dopo hanno conquistato anche l’Eurovision Song Contest, riportando l’Italia al successo nella competizione dopo la vittoria di Toto Cutugno nel 1990. Il risultato europeo ha contribuito alla crescita internazionale della band. In particolare, brani come Beggin’ e I Wanna Be Your Slave hanno raggiunto le classifiche di diversi Paesi.

Dalle origini al successo internazionale

I Måneskin si sono formati a Roma nel 2016. La formazione comprende Damiano David alla voce, Victoria De Angelis al basso, Thomas Raggi alla chitarra ed Ethan Torchio alla batteria. La notorietà nazionale è arrivata nel 2017 con la partecipazione all’undicesima edizione di X Factor. Il gruppo concluse la competizione al secondo posto e, nello stesso anno, firmò un contratto con Sony Music. Sempre nel 2017 arrivò l’EP Chosen. L’anno successivo la band pubblicò l’album d’esordio Il ballo della vita, dal quale venne estratto anche Torna a casa. Il successo ottenuto in Italia portò il gruppo a intraprendere una tournée con numerose date esaurite. Nel 2021 arrivò Teatro d’ira – Vol. I. L’album contiene Zitti e buoni, il brano che accompagnò la doppia vittoria a Sanremo e all’Eurovision Song Contest.

Gli anni di Damiano David da solista

Durante la pausa dagli impegni con i Måneskin, Damiano David ha sviluppato anche un percorso solista. Il cantante ha pubblicato Funny Little Fears e, successivamente, ha portato il progetto dal vivo con un tour che ha toccato l’Italia e altri Paesi. La pausa della band ha quindi coinciso con una nuova fase della carriera del frontman. Ora l’annuncio di Sanremo 2027 apre invece la strada al ritorno sul palco della formazione al completo.

La reunion all’Ariston

Il ritorno dei Måneskin rappresenta uno degli appuntamenti più attesi tra quelli annunciati per il Festival di Sanremo 2027. La band ritroverà così il palco che nel 2021 aveva segnato una svolta nella propria carriera. Quella vittoria aveva preceduto il successo all’Eurovision e la successiva affermazione internazionale. Per Stefano De Martino, invece, sarà la prima edizione del Festival nel ruolo di conduttore e direttore artistico. L’appuntamento è previsto a febbraio 2027. La reunion dei Måneskin segna quindi un momento significativo nella storia recente del gruppo. Dopo la pausa e le esperienze individuali, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio torneranno insieme all’Ariston. (La redazione)