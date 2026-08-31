🖌️ È morto Guido De Maria, addio al papà di SuperGulp!

È morto Guido De Maria, disegnatore, pubblicitario, autore televisivo, regista e sceneggiatore italiano. Originario di Lama Mocogno, sull’Appennino modenese, De Maria è scomparso a 93 anni il 31 agosto 2026 a Modena.

Il suo nome resta soprattutto legato alla televisione e al mondo del fumetto. Insieme a Giancarlo Governi firmò Gulp! I fumetti in TV e Supergulp!, programmi che portarono i personaggi dei fumetti sul piccolo schermo attraverso un linguaggio televisivo originale. Tra le sue creazioni figura anche Nick Carter, realizzato insieme a Bonvi, oltre a Giumbolo.

Guido De Maria, dagli esordi alla pubblicità

Nato nel 1932 a Lama Mocogno, Guido De Maria iniziò la propria attività come vignettista umoristico. I suoi disegni comparvero su testate italiane e internazionali, tra cui il settimanale Epoca, diretto da Enzo Biagi.

All’inizio degli anni Sessanta passò al settore pubblicitario. Insieme ad alcuni professionisti dell’area bolognese fondò Vimder Film, casa di produzione specializzata nella realizzazione di pubblicità per Carosello.

Da quella esperienza prese forma una parte importante della sua carriera. De Maria produsse e diresse infatti oltre 1.200 Caroselli e spot pubblicitari, lavorando anche con personaggi e interpreti molto noti.

Tra i progetti realizzati figurano quelli con I Brutos e Franco e Ciccio per Cera Grey. Si aggiungono Salomone pirata pacioccone per Amarena Fabbri, con la collaborazione, tra gli altri, di Francesco Guccini e Bonvi, oltre alle campagne della camicia coi baffi, di Nelsen Piatti e dei nanetti Loacker.

Gulp! e Supergulp!, il fumetto arriva in tv

La maggiore notorietà arrivò negli anni Settanta. De Maria lavorò con Giancarlo Governi alla realizzazione di Gulp! I fumetti in TV e, successivamente, Supergulp!.

De Maria curò la regia delle trasmissioni e contribuì alla costruzione di un nuovo modo di portare il fumetto in televisione. Il programma combinava disegno e televisione, dando movimento e voce ai personaggi attraverso una formula pensata per il piccolo schermo.

Il lavoro gli valse nel 1978 il premio della regia televisiva per il settore dedicato ai ragazzi.

In quegli anni De Maria creò anche Giumbolo e, insieme a Bonvi, diede vita a Nick Carter. Il personaggio sarebbe diventato uno dei volti più riconoscibili legati all’esperienza di Supergulp!.

Le sigle e la collaborazione con Franco Godi

L’attività di De Maria all’interno di Supergulp! non riguardò soltanto la regia e i personaggi. Insieme al musicista Franco Godi compose anche le sigle della trasmissione.

Il 45 giri di Giumbolo raggiunse oltre 100.000 copie vendute, aggiungendo un ulteriore elemento musicale a un progetto televisivo costruito intorno al rapporto tra fumetto, animazione e intrattenimento.

Gli anni Novanta e il ritorno alla pubblicità

Negli anni Novanta De Maria continuò a lavorare nell’editoria umoristica. Fu condirettore del settimanale Comix, pubblicato da Franco Cosimo Panini, insieme a Beppe Cottafavi.

Successivamente proseguì l’attività nel settore pubblicitario come regista e producer. Lavorò per la casa di produzione Diaviva, operativa tra Reggio Emilia e Milano.

Nonostante la lunga attività professionale, il suo nome rimase particolarmente associato alla stagione televisiva di Gulp! e Supergulp!. Quella esperienza segnò infatti un passaggio importante nel modo di presentare i fumetti al pubblico televisivo.

L’amicizia con Francesco Guccini

Alla storia professionale di Guido De Maria si affianca anche il rapporto di amicizia con Francesco Guccini, scomparso nelle scorse settimane secondo il testo fornito.

I due si conoscevano da lungo tempo. Guccini collaborò inoltre a Salomone pirata pacioccone, uno dei progetti pubblicitari realizzati da De Maria durante gli anni della Vimder Film.

De Maria lascia così un percorso professionale sviluppato tra disegno, pubblicità, televisione ed editoria. Una carriera lunga diversi decenni, con Supergulp! come uno dei suoi capitoli più importanti. (La redazione)