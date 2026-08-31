💿 Il disco in evidenza: Ow ∞, 2026, Sylvan Esso

L’11 settembre 2026 i Sylvan Esso pubblicheranno Ow ∞, il loro nuovo album, attraverso la loro etichetta Psychic Hotline. Il disco arriva dopo i singoli Hot Slob e Concrete Glen, presentati nel corso dell’estate.

Il nuovo lavoro riunisce Amelia Meath e Nick Sanborn in un progetto che amplia ulteriormente il loro approccio alla musica. Il duo electropop, nato in North Carolina nel 2013, raggiunge così il quinto album della propria carriera.

Un album costruito sulla collaborazione

Ow ∞ è il primo album dei Sylvan Esso pubblicato per Psychic Hotline. Il disco raccoglie dodici brani e nasce da un lungo processo di scrittura, caratterizzato da collaborazione, improvvisazione e ricerca sonora.

In particolare, Meath e Sanborn hanno lavorato al progetto per diversi anni. La scrittura è iniziata nel 2022 e ha coinvolto una comunità di musicisti più ampia rispetto ai precedenti album del duo.

La maggior parte dei brani parte dalle prime take vocali di Amelia Meath. In seguito, arrangiamenti e idee hanno preso forma attraverso un continuo lavoro di modifica e rielaborazione.

On & On, il nuovo singolo

Il nuovo singolo On & On affronta il tema della resilienza e delle forme momentanee di trascendenza. Il brano sviluppa una riflessione sull’amore, sulla memoria e sulla ricerca di pace in mezzo al caos della vita quotidiana.

Accanto a Meath e Sanborn compaiono diversi musicisti. Daniel Aged suona il basso, Glenn Kotche batteria e percussioni, Jake Luppen la chitarra, TJ Maiani batteria e Jenn Wasner basso, chitarra e percussioni.

La produzione aggiuntiva di James Mapley-Brittle contribuisce alla costruzione di un paesaggio sonoro stratificato e pulsante. Il risultato accompagna così le riflessioni intime contenute nel brano.

Dai singoli al nuovo disco

Prima di On & On, i Sylvan Esso avevano anticipato Ow ∞ con Hot Slob e Concrete Glen. Quest’ultimo brano include un campionamento dei Sigur Rós.

I due singoli mostrano già alcune delle caratteristiche del nuovo progetto. Il disco nasce infatti da un processo aperto, nel quale le idee vengono sviluppate, trasformate e, in alcuni casi, abbandonate.

Il lavoro in studio ha prodotto una grande quantità di materiale. Meath e Sanborn, insieme agli altri musicisti, hanno infatti registrato tra cinque e dieci brani al giorno, selezionando poi quelli destinati a rimanere nel progetto.

Un lavoro lungo, nato nello studio Betty’s

Ow ∞ rappresenta il disco che ha richiesto più tempo di scrittura nella storia dei Sylvan Esso. Nonostante questo lungo percorso, il progetto punta su una resa immediata e libera.

Meath e Sanborn hanno creato, modificato e ripensato il materiale quasi ogni giorno a partire dal 2022. Il lavoro si è svolto nello studio Betty’s, immerso nei boschi di Chapel Hill, in North Carolina.

Questo metodo ha permesso al duo di trasformare anni di esperienza nella collaborazione con altri musicisti in un album costruito attraverso numerosi contributi.

Una comunità di musicisti

Il nuovo disco coinvolge una formazione particolarmente ampia. Tra i musicisti presenti figurano Daniel Aged, BJ Burton, Matt Douglas, Glenn Kotche, Jake Luppen, TJ Maiani, James Mapley-Brittle, Buddy Ross, Jenn Wasner e Joe Westerlund.

Il progetto comprende sei diversi batteristi e numerosi strumenti. Chitarre, bassi, tastiere, vibrafono, organo, pianoforte ed elettronica entrano nella costruzione dei brani.

La varietà degli interventi contribuisce quindi alla natura collaborativa del disco. Le registrazioni raccolte nel corso del lavoro hanno fornito a Meath e Sanborn un ampio materiale da selezionare e sviluppare.

La nuova fase dei Sylvan Esso

Ow ∞ arriva in una fase particolare per il duo. Amelia Meath e Nick Sanborn possono infatti decidere direttamente come pubblicare la propria musica, con quali collaboratori lavorare e attraverso quale struttura.

L’album rappresenta così il risultato di un percorso sviluppato nel tempo, ma anche di una maggiore autonomia creativa. Psychic Hotline diventa il riferimento attraverso cui il duo presenta questo nuovo capitolo della propria produzione.

L’appuntamento è quindi per l’11 settembre 2026, quando Ow ∞ sarà pubblicato come quinto album dei Sylvan Esso e primo lavoro del duo per Psychic Hotline. (La redazione)