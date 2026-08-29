Il disco in evidenza: Topology, 2026, HOL1D4Y

Scott Holiday, chitarrista e membro fondatore dei Rival Sons, inaugura un nuovo percorso musicale con HOL1D4Y, progetto nato dal desiderio di esplorare territori sonori lontani dal rock più classico della sua band. Il debutto arriva con l’album Topology, in uscita il 25 settembre 2026, anticipato dal singolo Autonomatic. Il brano si concentra sul rapporto, sempre più stretto e complesso, tra l’essere umano, le macchine e l’intelligenza artificiale.

Un nuovo progetto per Scott Holiday

Con HOL1D4Y, Scott Holiday amplia il campo della propria ricerca musicale. Il chitarrista dei Rival Sons coinvolge nel progetto il tastierista Jesse Nason e il batterista Michael Miley. La formazione permette a Holiday di sviluppare una dimensione sonora più libera. Il progetto si muove infatti tra psichedelia, alternative, progressive ed experimental pop. La nuova musica conserva la personalità che ha caratterizzato il suo stile. Allo stesso tempo, però, lascia spazio alla sperimentazione e a una maggiore libertà compositiva.

Topology, un album nato durante la convalescenza

Topology è stato registrato e autoprodotto nello studio casalingo di Scott Holiday. La lavorazione del disco ha preso forma dopo un grave incidente in bicicletta avvenuto alla fine del 2025. Holiday è stato investito da un’auto e ha riportato sei costole rotte, un trauma alla spalla e un trauma cranico. La successiva convalescenza lo ha costretto all’immobilità per un lungo periodo. Nonostante le difficoltà fisiche, il musicista ha continuato a lavorare sulle idee che aveva lasciato in sospeso. In quel periodo, il materiale ha iniziato a trasformarsi. I brani strumentali hanno progressivamente assunto una dimensione narrativa.

La voce di Holiday entra per la prima volta nelle sue registrazioni

Topology segna anche una novità importante nella carriera di Scott Holiday. Per la prima volta, infatti, il chitarrista canta nelle proprie registrazioni. La scelta non rappresenta una rottura con il percorso precedente. Piuttosto, amplia il modo con cui Holiday esprime la propria identità artistica. Il canto diventa quindi un ulteriore strumento all’interno del progetto. La voce si affianca alla ricerca sonora e contribuisce alla dimensione personale del disco.

Autonomatic guarda al rapporto tra uomo e tecnologia

Il singolo Autonomatic porta al centro un tema legato alla trasformazione tecnologica. Il brano riflette sul rapporto in rapida evoluzione tra uomo, macchine e intelligenza artificiale. Il testo considera diversi aspetti di questo rapporto. Le macchine possono svolgere compiti, offrire assistenza nella creatività e persino avere un ruolo nelle relazioni sociali. HOL1D4Y affronta così un tema contemporaneo attraverso una prospettiva musicale che resta legata alla sperimentazione. Il singolo si inserisce nella direzione sonora tracciata dall’intero album.

Un progetto che unisce musica e immagini

HOL1D4Y non si limita alla dimensione musicale. Il progetto comprende anche una componente visiva, costruita attorno a psichedelia, atmosfere alternative e sperimentazione. Per Scott Holiday, immagini e musica hanno un ruolo complementare. Ogni brano del progetto avrà infatti un proprio elemento visivo, attraverso colori, texture, persone e luoghi. Questa impostazione trova una prima espressione nel video di Autonomatic. Il filmato è stato prodotto e diretto da Aaron Eisenberg e Scott Holiday.

Un debutto tra ricerca sonora e dimensione personale

Con Topology, HOL1D4Y riunisce quindi diverse direzioni della ricerca di Scott Holiday. Da una parte c’è la sperimentazione tra generi. Dall’altra emerge una dimensione più personale, legata anche al periodo di convalescenza seguito all’incidente. Il progetto nasce dall’indipendenza creativa e dalla volontà di sviluppare idee rimaste a lungo in sospeso. Il 25 settembre 2026, con l’uscita dell’album, questa ricerca troverà la sua prima forma compiuta. (La redazione)