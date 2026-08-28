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Calciomercato Milan: è fatta per Leao al Galatasaray, pronto il sostituto Sportface.it (leggi di più)
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Calciomercato: Leao ha scelto il Galatasaray, la Fiorentina torna su Beto ANSA (leggi di più)
Galatasaray, colpo Leão: ora assalto alla Champions Cronachedi (leggi di più)
Leao fa saltare Lang-Galatasaray e Guiu! Ed ora cosa succede? Gli scenari Tutto Napoli (leggi di più)
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Leao, tutto fatto con il Galatasaray: al Milan andranno 45 milioni. Gli ultimi aggiornamenti e le cifre eurosport.it (leggi di più)
Leao al Galatasaray, il portoghese aveva chiesto un rilancio all'Aston Villa: al Milan andranno più di 45 milioni ilNapolista (leggi di più)
Milan, è fatta per Leão al Galatasaray: tre nomi per sostituirlo. Spunta Balde del Barcellona per la fascia Pianeta Milan (leggi di più)
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Leao-Galatasaray, cambia tutto per Lang: spunta il like al post di Romano AreaNapoli (leggi di più)
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Rafael Leao ha scelto il Galatasaray: accordo Milan-Galatasaray per 40+3 milioni Bottadiculo (leggi di più)
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Leão al Galatasaray, saluto al Milan a San Siro: poi la partenza per Istanbul DirettaCalcioMercato (leggi di più)
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Leao dice addio al Milan: va al Galatasaray che lo ricopre d'oro Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
È l’ora dell’addio di Rafael Leao al Milan: giocherà per il Galatasaray RSI (leggi di più)
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