La categoria Dischi in evidenza raccoglie una selezione di album scelti e consigliati dalla redazione tra novità del momento e classici imperdibili. Tutti i titoli che trovate nella suddetta sezione sono disponibili anche su Amazon in CD o vinile.

💿 Dischi in evidenza: tutti gli album consigliati da Musicletter.it di ✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT La categoria "Dischi in evidenza" raccoglie album selezionati dalla redazione tra novità del momento e classici imperdibili. Si tratta di dischi che meritano più ascolti e che possono stimolare la curiosità musicale dei lettori. I titoli indicati sono reperibili anche su Amazon nei formati CD e vinile. Articolo 💿 Dischi in evidenza: tutti gli album […]

💿⚫10 album di musica elettronica da avere assolutamente in CD o vinile (prima parte) di ✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT 10 dischi fondamentali della storia della musica elettronica da avere assolutamente in CD o vinile. Una lista essenziale tra techno, ambient, house e sperimentazione, perfetta per collezionisti e appassionati. Articolo 💿⚫10 album di musica elettronica da avere assolutamente in CD o vinile (prima parte) di ✓ MUSICLETTER.IT.

💿⚫20 album da avere assolutamente in CD o vinile (prima parte) di ✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT Ecco i 20 album da avere assolutamente in formato fisico: CD o vinile che sia. Una prima selezione di capolavori imperdibili della popular music. Il meglio della storia della musica rock, pop e non solo in venti dischi essenziali, da ascoltare e da custodire gelosamente nella tua collezione. Articolo 💿⚫20 album da avere assolutamente in […]

Il disco in evidenza: Topology, 2026, HOL1D4Y di ✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT Scott Holiday presenta HOL1D4Y, nuovo progetto che unisce psichedelia, alternative, progressive ed experimental pop. L’album d’esordio Topology arriva il 25 settembre 2026 e nasce nello studio casalingo del chitarrista dei Rival Sons, dopo un grave incidente in bicicletta. Il singolo Autonomatic riflette sul rapporto tra uomo, macchine e intelligenza artificiale. Articolo Il disco in evidenza: […]

🔝 Classifica provvisoria 2026: i migliori album del momento (in streaming) di ✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT Scopri la classifica provvisoria dei migliori album 2026, aggiornata ogni settimana e ogni mese in base alle nuove uscite e al successo sulle piattaforme streaming. Una selezione in continuo aggiornamento che anticipa la top 25 finale di fine anno dedicata ai dischi più importanti del 2026. Articolo 🔝 Classifica provvisoria 2026: i migliori album del […]

Il disco in evidenza: Pick You Up, 2026, Sheryl Crow di ✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT Sheryl Crow pubblicherà Pick You Up il 9 ottobre 2026. Il dodicesimo album comprende sette brani, scritti con Jeff Trott e sarà anticipato da Freedom Bus. Il disco torna alle sonorità rock e americana che hanno segnato la sua carriera, tra introspezione, speranza, unità e riflessioni sulla libertà nel presente. L’artwork è di Tyson Grumm. […]

💿 Il disco in evidenza: Blowin’ Up, 2026, Kiwi Jr. di ✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT I Kiwi Jr. tornano con Blowin’ Up, quarto album della band canadese, pubblicato il 14 agosto 2026. Dieci brani mescolano chitarre, ironia e racconti surreali tra Detroit, Toronto, Michigan, Parigi e Ontario. Jeremy Gaudet racconta vizi, incidenti, band in difficoltà e inquietudini contemporanee, alternando energia e momenti più lenti attuali. Articolo 💿 Il disco in […]

Il disco in evidenza: Days, 2026, The Mountain Goats di ✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT La band statunitense The Mountain Goats pubblica Days il 7 agosto 2026 per Thirty Tigers. Il disco, prodotto da John Congleton e registrato ai Sear Sound di Manhattan, nasce da riflessioni sul tempo e la memoria. Già disponibili i singoli Charlie Sheen Reaches Out to the Feds e Shallow Grave. Articolo Il disco in evidenza: […]

💿 Il disco in evidenza: People Of The Moon, 2026, Nu Genea di ✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT I Nu Genea tornano con People Of The Moon, l'album pubblicato il 1° maggio 2026. Il disco sviluppa il percorso iniziato con Bar Mediterraneo e unisce influenze afro-cubane, mediterranee, anatoliche e brasiliane attraverso dieci brani e numerose collaborazioni internazionali. Articolo 💿 Il disco in evidenza: People Of The Moon, 2026, Nu Genea di ✓ MUSICLETTER.IT.