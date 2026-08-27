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Conference League 2026-2027: news, incontri, classifica e marcatori 🔴 giovedì 27 agosto 2026

Conference League 2026-2027: date, squadre e finale della sesta edizione del torneo UEFA. La competizione è iniziata il 7 luglio 2026 e terminerà il 2 giugno 2027 alla Vodafone Arena di Istanbul. Partecipano 167 squadre provenienti da 54 associazioni UEFA. La vincitrice accederà alla fase campionato dell’Europa League 2027-2028.

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27 Agosto 2026

Uefa Conference League

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La UEFA Conference League 2026-2027 è la sesta edizione del torneo europeo, già conosciuto come UEFA Europa Conference League. La competizione rappresenta la terza manifestazione calcistica europea per importanza. Il torneo è iniziato il 7 luglio 2026 e terminerà il 2 giugno 2027. L’ultimo atto si giocherà alla Vodafone Arena di Istanbul, in Turchia.

Risultati

Classifica

Marcatori

Il calendario della competizione

La nuova edizione della Conference League ha preso il via il 7 luglio 2026. Il percorso delle squadre proseguirà fino alla finale del 2 giugno 2027. L’atto conclusivo avrà come sede la Vodafone Arena di Istanbul, scelta per ospitare la sfida che assegnerà il trofeo.

Le squadre partecipanti

La competizione coinvolgerà complessivamente 167 squadre. I club arriveranno da 54 delle 55 associazioni affiliate alla UEFA. Il numero elevato di partecipanti conferma l’ampia dimensione internazionale del torneo. La Conference League offre infatti spazio a squadre provenienti da numerose federazioni europee.

Le news dal web

giovedì 27 agosto 2026

Il premio per la vincitrice

La squadra che conquisterà la Conference League 2026-2027 otterrà un importante vantaggio per la stagione successiva. La vincitrice avrà infatti la possibilità di partecipare alla fase campionato della UEFA Europa League 2027-2028. Il successo garantisce quindi anche un accesso diretto a una competizione europea di livello superiore. (La redazione)

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