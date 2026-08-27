Conference League 2026-2027: date, squadre e finale della sesta edizione del torneo UEFA. La competizione è iniziata il 7 luglio 2026 e terminerà il 2 giugno 2027 alla Vodafone Arena di Istanbul. Partecipano 167 squadre provenienti da 54 associazioni UEFA. La vincitrice accederà alla fase campionato dell’Europa League 2027-2028.
La UEFA Conference League 2026-2027 è la sesta edizione del torneo europeo, già conosciuto come UEFA Europa Conference League. La competizione rappresenta la terza manifestazione calcistica europea per importanza. Il torneo è iniziato il 7 luglio 2026 e terminerà il 2 giugno 2027. L’ultimo atto si giocherà alla Vodafone Arena di Istanbul, in Turchia.
La nuova edizione della Conference League ha preso il via il 7 luglio 2026. Il percorso delle squadre proseguirà fino alla finale del 2 giugno 2027. L’atto conclusivo avrà come sede la Vodafone Arena di Istanbul, scelta per ospitare la sfida che assegnerà il trofeo.
La competizione coinvolgerà complessivamente 167 squadre. I club arriveranno da 54 delle 55 associazioni affiliate alla UEFA. Il numero elevato di partecipanti conferma l’ampia dimensione internazionale del torneo. La Conference League offre infatti spazio a squadre provenienti da numerose federazioni europee.
La squadra che conquisterà la Conference League 2026-2027 otterrà un importante vantaggio per la stagione successiva. La vincitrice avrà infatti la possibilità di partecipare alla fase campionato della UEFA Europa League 2027-2028. Il successo garantisce quindi anche un accesso diretto a una competizione europea di livello superiore. (La redazione)
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