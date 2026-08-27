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Champions League, oggi i sorteggi: tutto quello che c'è da sapere Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
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Lione-Fenerbahce finisce in rissa: Guendouzi è una scheggia impazzita Corriere dello Sport (leggi di più)
Fonseca deluso: "Forse sono un allenatore di me..a" Tuttosport (leggi di più)
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Sorteggi Champions League 2026-27, le possibili avversarie del Napoli: le fasce, orario e dove vederli Il Mattino (leggi di più)
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Sorteggio Champions League 2026/2027: le avversarie della Roma secondo l'ntelligenza artificiale RomaToday (leggi di più)
Champions League, come funziona il sorteggio della fase campionato: regolamento e criteri Fanpage (leggi di più)
Champions League, oggi il sorteggio con Inter, Napoli, Roma e Como Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Sorteggio Champions League: dove vederlo oggi e in che fascia è il Napoli NapoliToday (leggi di più)
Libero - Champions, l'Inter deve rifarsi: i nerazzurri hanno già chiarito che... FC Inter 1908 (leggi di più)
Paulo Fonseca esasperato dopo il flop in Champions: "Cosa devo dirvi? Sono un allenatore schifoso" Fanpage (leggi di più)
Caos in Champions, Guendouzi provoca tifosi: pugni e maxi rissa. Cos'è successo Adnkronos (leggi di più)
Quote vincente Champions League 2027 sorteggio Montecarlo La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Champions League, oggi il sorteggio: chi può affrontare la Roma, orario e dove vederlo in tv LaRoma24 (leggi di più)
Openda e Guendouzi inferociti: dopo la maxi rissa in campo, il caos tra Lione e Fenerbahce continua nel tunnel Corriere dello Sport (leggi di più)
Guendouzi impazzito, Fonseca che si definisce "un tecnico di mer...": i retroscena della folle notte di Lione. E c'è chi scrive a Dybala Corriere dello Sport (leggi di più)
Champions League, il sorteggio della League Phase: data, orario, teste di serie, format, calendario e dove vederlo in chiaro Il Messaggero (leggi di più)
Sorteggi Champions League, a che ora iniziano e dove vederli in tv (anche gratis). Attesa per Inter, Napoli, Roma e Como Leggo.it (leggi di più)
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